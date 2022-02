Kampaña di fin di aña WordFun a pèrkurá pa hopi goso den famia: Fun Miles ta anunsiá ganadornan di e ‘búskeda di lèter’ mas grandi ku Kòrsou a konosé  / Eindejaarscampagne Fun Miles zorgde voor veel speelplezier Winnaars massale letterjacht ‘WordFun’ bekendgemaakt

Kampaña di fin di aña WordFun a pèrkurá pa hopi goso den famia:

Fun Miles ta anunsiá ganadornan di e ‘búskeda di lèter’ mas grandi ku Kòrsou a konosé

WILLEMSTAD – Dia 2 di febrüari ultimo a tuma lugá e sorteo di WordFun, e kampaña di fin di aña ku a pèrkurá pa un búskeda di lèter masivo na Kòrsou. Den e ultimo lunanan komunidat di Kòrsou a spar lèter pa traha palabra di manera ku nan por gana un di e fabuloso premionan, entre otro, un Honda HR-V di AutoCity. E ganadornan di e premionan grandi a keda anunsiá e siman aki i entretantu a wòrdu yamá dor di Fun Miles pa kompartí e bon notisia i felisitá kada un di nan. Fun Miles ta gradisí tur partisipante i tur Fun Partner. Pronto lo tin mas kampaña interaktivo i fun!

E ganadornan

E Honda HR-V di AutoCity a wòrdu ganá dor di señora Cathalina Kross; e armbant di djamanta di Freeport Jewelers a bai pa Lis Desiree. Sentenáres di otro premio atraktivo a keda entregá na partisipantenan di e ‘Word of the Week’ ‘online’. Por haña un lista kompletu di e karchinan di Fun Miles ku numbernan ganador riba funmiles.net.

Un distraishon ‘fun’ den tempu difísil

WordFun a resultá pa hopi hende un ‘pasa tempu’ i un distraishon alegre den e pandemia ku nos ta bibando. Por a konfirmá esaki riba retnan sosial, na unda ku hopi hende a kompartí foto di nan famia miéntras nan tabata ‘pega lèter’ ku WordFun. E biaha aki desafortunadamente Fun Miles no por a organisá e ‘dia di kambio’, ya ku salú di nos miembronan ta na promé lugá.

Popular ‘Wega Online’ ta sigui

Un di e komponentenan mas popular di e kampaña tabata e ‘wega online’ na unda partisipantenan mester a rei e palabra di siman. Mas nan usa nan karchi di Fun Miles, mas lèter ta paresé. Riba petishon di miembronan Fun Miles a disidí pa sigui ku e ‘wega online’. Pronto lo tin mas informashon!

Tokante Fun Miles

Fun Miles ta é programa di rekompensa na kliente mas grandi den Karibe. Miembronan ta disfrutá kontinuamente di ofertanan spesial, promoshonnan fun i kampañanan pa gana premio. Esun ku no ke pèrdè nada, ta wòrdu rekomendá pa sigui Fun Miles riba social media, bishita funmiles.net i pa download e app grátis di Fun Miles.

Mas informashon tokante Fun Miles?

Tuma kontakto ku servisio na kliente na number 465 3300 òf bishitá funmiles.net òf facebook.com/funmiles.

Partnernan di WordFun na Kòrsou:

AutoCity, Asogas, BetonIndustrie Brievengat, Bob Carwash Changes, ENNIA, FLOW, Freeport Jewelers, Jamin, Jetair, Kooyman, MCB, McDonald’s, Van Den Tweel Supermarket

