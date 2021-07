Deklarashon dòkter Marian Luinstra Passchier Verklaring arts Marian Luinstra Passchier

Deklarashon dòkter Marian Luinstra Passchier

Bon dia

Mi por partisipá na boso ku e variante Dèlta di e vírùs di corona a yega Boneiru.

Awor akí nos por laga investigá variantenan di e vírùs den laboratorio na Aruba. Siman pasá nan a investigá 16 muestra. A resultá awor ku den mayoria di kaso ta trata di e variante dèlta i den algun kaso e variante alfa, esta esun britániko. Boso ta haña mas informashon despues den e siman akí.

E variante delta di e vírùs di corona ta plama na mesun manera via drùpel, pero ta hopi mas kontagioso. Mas biaha nos ta mira otro tipo di keho, spesialmente doló di kabes, i ménos biaha nos ta mira keho manera tosamentu i pèrdida di holó i smak. Hendenan ku no a pasa angua òf ku a pasa solamente 1 angua por bira mas gravemente malu debí na e variante dèlta. Nan tin un chèns mas grandi tambe pa resultá den hòspital. E tèstnan ku nos ta usa por indiká e variante dèlta bon.

Ta di gran importansia pa mas hende ainda pasa angua. I pa hende ku a pasa solamente 1 angua, bai pasa e di dos angua tambe. Ku e angua kontra corona bo ta prevení ku yùist ku e variante dèlta bo ta bira gravemente malu òf ku nan tin ku interná bo den hòspital. Si Si bo tin keho keda kas i yama 0800 800 pa traha un sita pa tèst.

Verklaring arts Marian Luinstra Passchier

Bon dia

Ik kan u meedelen dat de delta variant van het coronavirus is gearriveerd op Bonaire.

We kunnen nu de varianten van het virus in het laboratorium op Aruba laten onderzoeken. Daar is gebleken dat in de afgelopen week 16 monsters zijn onderzocht. Het merendeel betreft de deltavariant en een enkele alfavariant (de Britse). Meer informatie krijgt u later deze week.

De deltavariant van het Covid-19 virus verspreidt zich op dezelfde manier via druppels, maar is veel besmettelijker. We zien vaker andere klachten vooral hoofdpijn, en we zien minder vaak klachten als vaak hoesten en reuk/smaakverlies. Mensen die niet gevaccineerd zijn of maar 1 prik hebben gehaald kunnen ernstiger ziek worden door de deltavariant. Ze hebben ook een grotere kans om in het ziekenhuis te belanden. De testen die we gebruiken kunnen de deltavariant goed aantonen.

Het is van groot belang dat nog meer mensen zich laten vaccineren. En dat mensen die maar 1 prik hebben ook de tweede prik halen. Met de coronaprik voorkom je juist bij de deltavariant dat je bij besmetting ernstig ziek wordt of in het ziekenhuis moet worden opgenomen.

Als u klachten heeft, blijf thuis, bel 0800 0800 en maak een afspraak om te testen.

