Dolfijn FM lanceert samen met parlementariër Steven Croes wekelijkse podcast ‘Croescontrol’

Op dinsdag 15 augustus lanceert Dolfijn FM een nieuwe podcast samen met parlementariër Steven Croes. In ‘Croescontrol’ praat Steven wekelijks met Dolfijn FM-dj Michiel Zwartepoorte over maatschappelijke kwesties die hét gesprek van de dag zijn op Curaçao. Van economie tot aan onderwijs en toerisme; alle topics komen aan bod.

‘Luisteraars zijn een onderdeel van de podcast’

Parlementariër Steven Croes kijkt uit naar de lancering van de podcast. ‘‘Wij zien dat er onder de inwoners van het eiland veel vraag is naar informatie over spraakmakende Curaçaose thema’s, daarom spelen Michiel en ik met de podcast ‘Croescontrol’ hierop in.’’ Volgens Croes is het dan ook belangrijk om samen met luisteraars het gesprek aan te gaan. ‘‘Via mail, social media en diverse polls onder de podcast op Spotify kunnen luisteraars participeren in de discussies die we starten in onze gesprekken.’’

Van hashtag naar podcast-reeks

Ook Dolfijn FM-dj Michiel Zwartepoorte is enthousiast over de nieuwe podcast. ‘‘De hashtag #croescontrol zag ik gekscherend al vaker voorbijkomen op de socials van Steven. Voor mij was al snel duidelijk dat de podcast deze naam moest dragen.’’ De programmamaker heeft zin om met de parlementariër de studio in te duiken. ‘‘Steven heeft een enorm netwerk op het eiland en daarom kunnen we op een unieke manier de moeilijke topics bespreken. Samen met diverse experts kunnen we deze onderwerpen nog duidelijker maken voor onszelf en, nog veel belangrijker, de luisteraar.’’

Huiswerkdruk onder leerlingen én ouders in Funderend Onderwijs

In de eerste aflevering praten Steven en Michiel over de huiswerkdruk onder leerlingen en ouders in het Funderend Onderwijs. Een urgent thema voor iedereen binnen het onderwijs en daarbuiten. De toegenomen druk en de consequenties hiervan zijn dermate belangrijk dat deze onlangs onderzocht zijn door Foundation Fair Educational Chance (FFEC) en University of Curaçao. Steven en Michiel gaan daarom het gesprek aan met één van de onderzoeksters: Dr. Odette van Brummen-Gigigori. Waar komt dit probleem vandaan en hoe is het op te lossen? Daarnaast licht Shivaram Silie, leerkracht in het Funderend Onderwijs, toe hoe het Kolegio San Hosé omgaat met de huiswerkdruk.

Overal te beluisteren

De podcast ‘Croescontrol’ is vanaf nu wekelijks te beluisteren in je favoriete podcast-app, waaronder Spotify en Apple Podcast of via de site: www.dolfijngo.com.

