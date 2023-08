Herdenking gevallenen en slachtoffers voormalig Nederlands-Indië

14 augustus 2023

Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp heeft op maandag 14 augustus samen met Eerste Kamervoorzitter Jan Anthonie Bruijn een krans gelegd bij de Indische plaquette in het gebouw van de Tweede Kamer. De Voorzitters doen dit ieder jaar, ter nagedachtenis aan alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië.

De herdenking bij de Indische plaquette begon met een toespraak van Thom de Graaf, de voorzitter van de Stichting Nationale Herdenking 15 augustus 1945. Op die datum capituleerde Japan, hetgeen het einde betekende van de Tweede Wereldoorlog voor Zuidoost-Azië en het Koninkrijk der Nederlanden.

Aansluitend sprak Tweede Kamervoorzitter Vera Bergkamp. “Vandaag herdenken we, hier in de Tweede Kamer, het einde van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië. En staan we stil bij het leed van alle slachtoffers en gevallenen tijdens de Japanse bezetting. We vertellen elkaar indringende, persoonlijke verhalen. En geven daarmee volop ruimte aan dit deel van onze oorlogsgeschiedenis. Zodat de pijnlijke herinnering daaraan, onderdeel wordt van ons collectieve geheugen. En we dat geheugen een toekomst kunnen geven.” Vervolgens sprak Ronald Poetiray namens de Indische en Molukse gemeenschap.

Familie Nijholt

Bergkamp vertelde onder meer het verhaal van de onlangs overleden acteur, zanger en danser Willem Nijholt. Als kind groeide hij op in de verschrikkelijke wereld van het Jappenkamp. “De broers, het zusje, moeder en vader overleven de Japanse bezetting, maar de wonden die deze gebeurtenissen nalaten, zijn blijvend. Nijholts moeder is aan het einde van de oorlog zo ernstig verzwakt, dat ze later nooit meer echt gezond zal worden. Zijn vader komt als een gebroken man uit de koloniale oorlog terug, direct na zijn gedwongen werk aan de Birma-spoorlijn. Het gezin, herenigd in Nederland, komt nooit meer in harmonie.”

Indische plaquette

Ieder jaar op 14 augustus organiseert de Stichting Herdenking 15 Augustus 1945 een korte besloten herdenking in aanwezigheid van de Voorzitters van beide Kamers, Kamerleden en vertegenwoordigers van betrokken organisaties bij de Indische plaquette in het gebouw van de Tweede Kamer. Dit eremonument ter nagedachtenis aan alle slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog in voormalig Nederlands-Indië, werd op 15 augustus 1985 onthuld. De plaquette staat nu in de hal van de tijdelijke huisvesting van de Tweede Kamer aan de Bezuidenhoutseweg. Wanneer de renovatie van het Binnenhof is afgerond, keert de plaquette terug naar de vertrouwde plek.

Indisch Monument

Op dinsdag 15 augustus wonen de Tweede en Eerste Kamervoorzitter de jaarlijkse nationale herdenking bij het Indisch Monument in Den Haag bij. Zij leggen ook daar gezamenlijk een krans, namens de Staten-Generaal, ter nagedachtenis aan de gevallenen. De plechtigheid begint om 19.15 uur en wordt afgesloten met een defilé langs het monument. De herdenking wordt rechtstreeks uitgezonden op NPO 1 vanaf 19.55 uur.

