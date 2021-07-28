DEPORTE GOBIERNU 

Skema di wega BEVEKO BRIGHT BASEBALL WIKENT 31 yuli/ 1 ougustus na Tio Daou Ballpark

REDAKSHON 0 Comments
Baseball and glove Bat equipment lying on a green meadow

 

E wikent aki BEVEKO BRIGHT BASEBALL su weganan ta bai PARIBA na TIO DAOU BALLPARK. nos lo apresia si boso por duna BEVEKO BRIGHT BASEBALL su weganan di e wikent aki un poko promoshon extra.

BEVEKO BRIGHTBASEBALL 

TA BAI PARIBA PA 1 WIKENT

NA TIO DAOU BALLPARK

DJASABRA 31 DI YULI

10.30   MARLINS      VS    MARCHENA

13.00   STA MARIA  VS   BULLDOGS

15.30   VOSAMA      VS  THE BROTHERS

DJADUMINGU 1 DI OUGUSTUS

09.00   VOSAMA 50       VS   OTRABANDA 50

10.30   YESTERDAY   VS AZUCAR

13.00   QUALITY STARS VS ISLA CRACKERS

15.30    STA. ROSA VS JANDORET

BIN WAK NOS STREANAN DI BASEBALL 40+ DEN AKSHON:

 

STA MARIA PIRATES :

DIDI GREGORIUS, RAMIRO BALENTINA, DAVE KIRINDONGO I RAY SOERKA

BULLDOGS :

SOR MOESQUIT, LESTER VICTORIA, DJURICK PIETERSZ

ISLA CRACKERS :

ORSENDO CLEMENCIA, RODERICK EUSTACHIA

JANDORET RAIDERS :

RENATO ANASAGASTI, JOHNY BALENTINA, MYRON WIJMAN

STA ROSA MEMORIES :

MOMOM MARTINA, RIGNALD MARTINA, ANDO CIJNTJE

QUALITY STARS :

RODNEY MICHEL, KELVIN WINKLAAR, RAYDEL ISABELLA

MARCHENA STARS :

JAIR JOSEPHA, RAMSEY KOEYERS

THE BROTHERS :

RENATO DA COSTA GOMEZ, JURGEN KROONSTADT

VOSAMA :

STANLEY PALM, REMICK BERNADINA

You May Also Like

Djabièrnè 4 di mei 2018 ta konmemorá víktimanan di Segundo Guera Mundial

REDAKSHON 0

Último desaroyonan relashoná ku Covid-19. Lamentablemente un (1) persona ku tabata interna den CMC a fayese.

REDAKSHON 0

Minister Maduro a topa cu e artista Arubiano residencia na Hulanda Aymar Middendorp 

REDAKSHON 0

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

error: Content is protected !!
%d bloggers like this: