Skema di wega BEVEKO BRIGHT BASEBALL WIKENT 31 yuli/ 1 ougustus na Tio Daou Ballpark
E wikent aki BEVEKO BRIGHT BASEBALL su weganan ta bai PARIBA na TIO DAOU BALLPARK. nos lo apresia si boso por duna BEVEKO BRIGHT BASEBALL su weganan di e wikent aki un poko promoshon extra.
BEVEKO BRIGHTBASEBALL
TA BAI PARIBA PA 1 WIKENT
NA TIO DAOU BALLPARK
DJASABRA 31 DI YULI
10.30 MARLINS VS MARCHENA
13.00 STA MARIA VS BULLDOGS
15.30 VOSAMA VS THE BROTHERS
DJADUMINGU 1 DI OUGUSTUS
09.00 VOSAMA 50 VS OTRABANDA 50
10.30 YESTERDAY VS AZUCAR
13.00 QUALITY STARS VS ISLA CRACKERS
15.30 STA. ROSA VS JANDORET
BIN WAK NOS STREANAN DI BASEBALL 40+ DEN AKSHON:
STA MARIA PIRATES :
DIDI GREGORIUS, RAMIRO BALENTINA, DAVE KIRINDONGO I RAY SOERKA
BULLDOGS :
SOR MOESQUIT, LESTER VICTORIA, DJURICK PIETERSZ
ISLA CRACKERS :
ORSENDO CLEMENCIA, RODERICK EUSTACHIA
JANDORET RAIDERS :
RENATO ANASAGASTI, JOHNY BALENTINA, MYRON WIJMAN
STA ROSA MEMORIES :
MOMOM MARTINA, RIGNALD MARTINA, ANDO CIJNTJE
QUALITY STARS :
RODNEY MICHEL, KELVIN WINKLAAR, RAYDEL ISABELLA
MARCHENA STARS :
JAIR JOSEPHA, RAMSEY KOEYERS
THE BROTHERS :
RENATO DA COSTA GOMEZ, JURGEN KROONSTADT
VOSAMA :
STANLEY PALM, REMICK BERNADINA
You must log in to post a comment.