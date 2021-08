Akshon konhunto di Wardakosta i Zr.Ms. Holland riba laman – Gezamenlijke actie kustwachteenheden en Zr.Ms. Holland op zee

Gezamenlijke actie kustwachteenheden en Zr.Ms. Holland op zee

12 personen aangehouden en groot hoeveelheid drugs

Gisteren in een gezamenlijke actie op zee, waarbij meerdere kustwachteenheden en de

Zr.Ms. Holland betrokken waren is een go-fast met groot hoeveelheid drugs op zee

onderschept.

Afgelopen donderdag zag het Dash vliegtuig van de Kustwacht tijdens een patrouillevlucht op

zee een go-fast in de buurt van Curaçao met vermoedelijk pakketten met contrabande aan

boord. Het Rescue & Coordination Center (RCC) van de Kustwacht heeft direct na de melding

van de Dash het stationsschip Zr.MS Holland, die kustwachttaken in het Caribisch gebied

uitvoert naar de go-fast gedirigeerd. Het stationsschip heeft haar boordhelikopter, de NH-90 en

een FRISC richting de go-fast gedirigeerd om deze te onderscheppen. Ondanks meerdere

waarschuwingsschoten van de NH-90 helikopter aan de opvarenden van de go-fast om hun

boot te stoppen gaf deze geen gehoor. Uiteindelijk is de NH-90 overgegaan tot het uitschakelen

van de motoren van de go-fast door ‘disabling fire’ te gebruiken. De FRISC, de snelle

onderscheppingsvaartuig van Zr.Ms. Holland is ingezet om de pakketten uit het water te halen.

Aan boord van de go-fast waren 12 opvarenden en er zijn in totaal 45 pakketten uit de zee

gehaald. De verdachten en de pakketten zijn met de FRISC en de Metal Sharks naar de

kustwachtsteiger te Parera overgebracht, waar zowel de verdachten als de pakketten aan de

Korps Politie Curaçao zijn overhandigd. Tijdens de actie is één van de opvarenden gewond

geraakt. Deze persoon is naar het ziekenhuis op Curaçao overgebracht voor verdere

behandeling.

13 di ougùstùs 2021

Wardakosta di Karibe Hulandes komunikado di prensa

Akshon konhunto di Wardakosta i Zr.Ms. Holland riba laman

12 persona detené ku 1325 kg droga a bordo di un ‘go-fast’

Ayera den un akshon konhunto riba laman, kaminda unidatnan di Wardakosta i Zr.Ms.

Holland, ku tabata envolví den nabegashon pa Wardakosta, un ‘go-fast’ a keda interseptá

ku gran kantidat di droga riba laman.

Despues ku djaweps sensornan di Wardakost a detektá un ‘go-fast’, e avion Dash di

Wardakosta a keda desplegá. E ‘go-fast’ a nabega sùit di Kòrsou pasa ku posiblemente

paketenan ku kontrabanda a bordo. E Sentro di Reskate i Kordinashon (RCC) di Wardakosta a

dirigí e barku di patruya Zr.Ms. Holland direkshon di e ‘go-fast’. E barku di patruya a dirigí su

helikòpter di bordo, e NH-90 i un FRISC, den direkshon di e ‘go-fast’ pa interseptá esaki. No

opstante varios tiru di atvertensha di e helikòpter NH-90 pa e pasaheronan di e ‘go-fast’ pa stòp

nan boto, esakinan no a duna oido. Finalmente e NH-90 a pasa over pa deskontinuá e

motornan di e ‘go-fast’ pa medio di uso di asina yamá ‘disabling fire’, tirunan pa desabilitá e

motornan. E FRISC, e nave di interesepshon rápido di e barku di Marina Real Zr.Ms. Holland a

keda desplegá pa buska e pasaheronan di e ‘go-fast’ ku tabata sink i pa saka e paketenan for di

den laman.

A bordo di e ‘go-fast’ tabatin 12 pasahero Venesolano i en total 45 pakete, konsistiendo di 1050

kg kokaina i 275 kg marihuana, ku a keda saká for di den laman. E sospechosonan i e

paketenan ku e FRISC i Metal Sharks a keda traslada pa e embarkadero di Wardakosta na

Parera, kaminda tantu e sospechosonan komo e paketenan a keda entregá na Kuerpo Polisial.

Durante e akshon un di e personanan riba e boto go-fast a keda herida. E persona aki a ser

hibá via helikòpter pa hospital na Kòrsou pa haña trato médiko.

