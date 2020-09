Posishon di Gobièrnu i eskoho di un konsepto nobo pa ku fiestanan nashonal hubenil

WILLEMSTAD – Despues di deliberashon riba diferente proposishon, Gobièrnu di Kòrsou a tumá un posishon riba fiestanan nashonal hubenil den nos komunidat. Punto di salida pa organisashon di kualke fiesta pa mucha i hóben ta ku esaki mester promové igualdat di etnisidat, kredo i desendensia. Nos ta un pueblo kreativo i Gobièrnu ta mira un oportunidat pa Kòrsou krea su propio fiesta hubenil ku aspektonan inovativo.

Posishon di Gobièrnu di Kòrsou

Gobièrnu di Kòrsou pues lo no duna sostén ni partisipá na, i tampoko duna pèrmit pa organisá aktividatnan hubenil ku tin aspektonan di diskriminashon. Gobièrnu di Kòrsou ta rekonosé i enfatisá e rekomendashonnan den e rapòrt di e grupo di trabou di Nashonnan Uní (“Report of the Working Group of Experts on People of African Descent” di yüli 2015) ku ta bisa ku Gobièrnu su tarea ta di sostené inklushon den komunidat pa medio di aktividatnan ku ta stimulá i enforsá kapasidatnan i kompetensianan serka siudadanonan.

Pa motibu ku Gobièrnu su punto di salida ta ku Gobièrnu di Kòrsou no ta duna sosten na evenementonan ku ta ta lanta sintimentunan di opreshon i rasismo, no por duna sosten na e fiesta di Sanikolas ku, den su forma aktual, ta un fiesta ku aspektonan diskriminatorio pa ku hende di koló / desendensia afrikano. For di 2011 Gobièrnu di Kòrsou na turno a tuma e desishon pa stòp ku e supsidio pa e fiesta akí i e supsidio a keda baha tur aña ku 25% te yega sero. Esaki ta nifiká ku aktualmente Gobièrnu di Kòrsou no ta duna supsidio na e fiesta di Sanikolas.

Konsepto nobo fiesta hubenil

Ministerio di Enseñansa, Siensia, Kultura i Deporte ta finalisando un maneho di kultura i, basá riba e kuadro akí, a yega na un aserkamentu pa traha huntu ku vários organisashon mas riba un konsepto nobo pa ku e fiesta nashonal hubenil.

E konsepto nobo di un fiesta nashonal pa mucha, mester kumpli ku algun di e siguiente eksigensianan:

1. E konsepto nobo ta keda kreá pa nos mes hendenan i tin aspektonan ku ta enfatisá nos kultura, nos herensia i nos kreatividat;

2. E aktividat ta inkluí partisipashon di tur mucha di tur rasa, kredo i desendensia i ta selebrá nos diversidat;

3. E selebrashon i/òf aktividat ta edukativo;

4. E aktividat ta stimulá e mucha su kreatividat;

5. E aktividat ta duna un empuhe positivo na bon komportashon, ta fortifiká karakter i ta yuda edifiká nos nashon (”nationbuilding”);

6. E aktividat ta stimulá e aspekto di premiashon pa bon komportashon;

7. Ta usa aspektonan sosial emoshonal i sosial kultural en bes di material pa premia muchanan a base di nan logronan positivo;

8. Ta proponé pa e fiesta tuma lugá rondó di dia internashonal di mucha (20 novèmber).

Pronto pueblo di Kòrsou lo haña mas informashon tokante di e konsepto nobo di fiesta hubenil. E proposishon di e fiesta hubenil ta un método ku por duna resultado di forma struktural i kontinuo den edukashon di nos muchanan i ta pas den e vishon di Gobièrnu pa ku formashon kompletu di e mucha sostené pa henter nos komunidat.

Diálogo ku gruponan di interes

Gobièrnu di Kòrsou ta bai di akuerdo pa Sektor di Kultura i Deporte duna sosten pa implementashon di un konsepto nobo pa fiesta hubenil i a hasi un petishon na partidonan pa traha huntu pa por logra implementá e konsepto nobo. Sektor di Kultura i Deporte a keda apuntá pa awor i den añanan benidero sigui monitoriá i evaluá e desaroyo di un fiesta nobo pa nos muchanan. Sektor di Kultura i Deporte ta sigui deliberá i hiba diálogonan ku gruponan di interes pa sigui krea e konsiensia riba fiestanan kultural ku ta stimulá i unifiká nos komunidat den kuadro di nos desendensia multi-kultural históriko, pa medio di charlanan, tayer i kampañanan di konsientisashon.

Gobièrnu di Kòrsou ta kere den un desaroyo nobo i ta boga pa huntu ku komunidat den su totalidat logra konkretisá un konsepto nobo kaminda ta bin un selebrashon nashonal hubenil pa nos muchanan di Kòrsou.