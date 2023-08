Willemstad, 28 augustus 2023

Introductiedagen Universiteit van Curaçao

Dr. Moises da Costa Gomez

Op 23, 24 en 25 augustus vonden plaats de introductiedagen van de Universiteit van Curaçao Dr. Moises da Costa Gomez (UoC) voor haar eerstejaarsstudenten, maar ook voor een groep uitwisselingsstudenten. Deze studenten, waarvan zeven deel uitmaken van het Erasmus+- programma, zullen één semester op Curaçao verblijven.

De eerste dag begon op het terrein van de UoC. Bij de registratie kregen de studenten ook meteen een UoC-beker in ontvangst die zij konden gebruiken tijdens de introductiedagen. Duurzaamheid heeft hoge prioriteit bij de UoC waarbij ook het gebruik van plastic in de gaten wordt gehouden. Op basis daarvan kregen alle studenten tijdens de introductiedagen een beker plus bak en bestek en werden alle gebruikte plastic en aluminium bekers gerecycled.

Na de registratie werden de studenten in de aula opgevangen waar ze toegesproken werden door de Rector Magnificus van de UoC dr. Francis de Lanoy. Vervolgens konden de studenten het terrein van de UoC verkennen op een interactieve manier. Na de lunch kregen de studenten een toespraak van Aline Abdul, een vooraanstaande student aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid die de nieuwe studenten aanmoedigde en tips gaf over het studentenleven. Na de toespraak konden de nieuwe studenten kennis maken met meerdere afdelingen binnen de UoC, maar ook andere organisaties die van belang kunnen zijn tijdens hun opleiding. Als laatste onderdeel op het programma stond Papiamentu Basics. Hierbij kregen de uitwisselingsstudenten een korte presentatie over de taal en onze gebruiken. Na de presentatie konden de studenten in groepen samen met de lokale studenten werken aan hun pas geleerde Papiamentu-skills.

Aan het einde van de middag werden de studenten met bussen vervoerd naar Lagun waar ze twee avonden verbleven. Op de tweede dag begonnen de studenten met een Community project in de buurt van Lagun waarbij ze vuil hebben opgeruimd. Later op de dag hebben de studenten een natuurwandeling gemaakt. De dag werd afgesloten met presentaties waarbij de uitwisselingsstudenten en de lokale studenten een presentatie moesten voorbereiden waarin alle culturen werden belicht. Op de laatste dag hebben de studenten sportieve activiteiten gedaan op Playa Jeremi waarbij ze daarna even konden afkoelen in de zee. Na het ochtendprogramma konden de studenten lunchen en inpakken voor hun terugkeer naar de UoC.

