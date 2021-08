Diputado Den Heyer ta spera un akuerdo rápido tokante plan di WEB Gedeputeerde Den Heyer hoopt op snel akkoord over WEB-plan

Diputado Den Heyer ta spera un akuerdo rápido tokante plan di WEB

Kralendijk – Diputado Nina den Heyer ta preokupá tokante e echo ku ministerio di Asuntunan Ekonómiko i Klima ta tarda pa tuma un desishon tokante un proposishon di invershon ku e Kompania di Awa i Koriente di Boneiru (WEB Bonaire NV) a entregá. E plannan di WEB lo kondusí na tarifanan di koriente mas abou pa suidadanonan i empresanan.

‘Na aña 2019 a presentá e proposishon na e ministerio. Nos ta dos aña mas leu i te ainda nan no a tuma un desishon. Entretantu komo konsekuensia di preis di petroli e tarifanan a subi drástikamente. Esaki no tabata nesesario si nan no a keda hiba konsulta sin fin tokante e proposishon di WEB. Mi ta hopi desepshoná den e gabinete akí ku te ainda no a kumpli ku e inisiativa di WEB, ku tur e konsekuensianan negativo ku esaki ta trese kuné pa komunidat boneriano.’

Diputado Den Heyer ta enfatisá ku e plan di WEB ta kompletamente den liña ku maneho di gabinete: ‘Gobièrnu hulandes a primintí di lo traha riba redukshon di kosto di bida, pero den kuadro di e diskushon tokante klima nan ke tambe pa produkshon di energia bira sostenibel. Tweede Kamer asta a aseptá un moshon pa esei, den kua tin pará ku gabinete mester pone e medionan nesesario disponibel pa esaki. Tòg nada no ta pasa. Di e manera akí atrobe mas hende ta resultá bou di e límite di pobresa.’

Pa motibu di oumento di preis di petroli e tarifa di koriente na Boneiru for di yanüari 2020 a subi ku 25%. Por atribuí esaki totalmente na e problemátika (internashonal) di kombustibel, sino WEB lo por a implementá un redukshon (leve) di e tarifa. Debí ku pa motibu di e demanda ku ta oumentando, mester importá kada biaha mas petroli – i petroli mas karu -, e subida di tarifa lo kontinuá. Ehekushon di e plan di invershon di WEB, kompará ku e tarifa aktual, ta kondusí na un bahada paso pa paso di asta 50% na aña 2030. Si pa mas tardá na luna di òktober no logra un akuerdo ku e ministerio, WEB ta hañ’é obligá di invertí den kombustibel fósil, loke netamente lo tin un efekto negativo riba e tarifa.

Gedeputeerde Den Heyer hoopt op snel akkoord over WEB-plan

Kralendijk – Gedeputeerde Nina den Heyer maakt zich zorgen over het uitblijven van een besluit van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat over een door het Water- en Energiebedrijf Bonaire ingediend investeringsvoorstel. De plannen van WEB zullen leiden tot lagere elektriciteitstarieven voor burgers en bedrijven.

“Het voorstel is in 2019 aan het ministerie voorgelegd. We zijn twee jaar verder en er is nog steeds geen besluit genomen. Intussen zijn de tarieven als gevolg van de gestegen olieprijzen fors verhoogd. Dat was niet nodig geweest als er niet eindeloos over het WEB-voorstel was overlegd. Ik ben zeer teleurgesteld in het kabinet dat het initiatief van WEB nog altijd niet is gehonoreerd, met alle negatieve gevolgen voor de Bonairiaanse gemeenschap van dien.”

Gedeputeerde Den Heyer benadrukt dat het plan van WEB geheel in lijn is met het kabinetsbeleid: “De regering heeft beloofd te werken aan de verlaging van de kosten van levensonderhoud, maar wil in het kader van de klimaatdiscussie ook dat de energieproductie wordt verduurzaamd. De Tweede Kamer heeft daarvoor zelfs een motie aangenomen waarin staat dat het kabinet er de benodigde middelen beschikbaar voor moet stellen. Toch gebeurt er niks. Zo komen er weer meer mensen onder de armoedegrens.”

Het elektriciteitstarief op Bonaire is door de stijging van de olieprijzen sinds januari 2020 met 25% gestegen. Dit is geheel toe te schrijven aan de (internationale) brandstofproblematiek, anders had WEB een (lichte) daling van het tarief kunnen doorvoeren. Aangezien er vanwege de toenemende vraag steeds meer – en steeds duurdere – olie moet worden geïmporteerd, zal de tariefstijging doorzetten. Uitvoering van het investeringsplan van WEB leidt ten opzichte van het huidige tarief tot een stapsgewijze daling met wel 50% in 2030. Indien niet uiterlijk in oktober een akkoord met het ministerie wordt bereikt moet WEB noodgedwongen investeren in fossiele brandstof hetgeen juist een negatief effect zal hebben op het tarief.

