Marnix School na Cas Cora a tuma luga kòntròl di polis i douane, tur studiante femenino mester a hisa blusa i baha karson i esnan maskulino mester a hasi meskos pero den nan kaso nan mester a bùk tambe pa asina nan por a keda listra

Tabatin un kòntròl di polis i douane awe mainta na e skol, kaminda a hasi un chekeo rutinario.

E kòntròl sa sosodé mas biaha pues no ta promé bes e ta pasa na e skol aki. Algu otro for di e otro besnan, a tuma nota ku polisnan tabata pidi e alumnonan pa baha nan karson pa asina listanan. Esaki tabata konta tantu pa e alumno maskulino i esnan femenino.

Esnan femenino mester a hisa blusa i baha karson i esnan maskulino mester a hasi meskos pero den nan kaso nan mester a bùk tambe pa asina nan por a keda listra. E outoridatnan ku nan a mira, tur tabata hende hòmber.

Sigur esaki a buta alumnonan rabia pisa i di nan turno a konta maestro i mayornan.

E skol mes a saka un karta i nos lo but’e abou, kaminda ta indiká ku nan a tuma nota ku algu a bai otro for di e aña anterior. E skol a tuma kontakto ku su direktiva i tambe ku esnan mas altu den kuerpo polisial.

E mayornan a sigui bisa ku ta algu ineksplikabel loke a pasa i sigur no por tolerá algu asina aki. Ta pidi pa e kuerpo sali afó i pidi dispensa pa e komportashon aki.

Vanochtend vond op school een preventieve controle plaats in samenwerking met de politie en de douane. De controle is dit jaar niet goed verlopen. Een aantal leerlingen is gefouilleerd door de politie op een manier die voor hen niet veilig was. In alle jaren dat dit soort controles wordt verricht, is het nooit eerder voorgekomen dat de politie op deze wijze heeft gefouilleerd. Het schoolbestuur en de directie waren er niet van op de hoogte dat dit op deze manier zou plaatsvinden en hebben hier na afloop kennis van genomen. Wij zijn hier dan ook erg van geschrokken en hebben hierover reeds contact gehad met de autoriteiten.

Ondertussen is het kwaad al geschied en wij kunnen dit helaas niet terugdraaien.

Wij willen onze excuses aanbieden voor wat er is gebeurd. Wij zullen ons krachtig uitspreken dat controles op deze wijze onacceptabel zijn want leerlingen moeten zich veilig voelen en niet onveilig. Wij zullen in het vervolg geen controles meer verrichten tenzij wij ervan verzekerd zijn dat dit zodanig gebeurd dat wij hier achter kunnen staan.

Wij hebben er als school geen zicht op welke leerlingen een nare ervaring hebben gehad bij het fouilleren. Graag willen wij daarom de ouders van deze leerlingen vragen om zich bij de schooldirectie te melden. Dit kan via de directeur van Marnix College: ……… of via de algemeen directeur via ………………. U mag ons ook bellen of langskomen. Wij gaan dan graag met u in gesprek en zullen hierbij ook de politie uitnodigen.

Een risico dat wij voorzien en waar wij ons zorgen om maken is dat leerlingen elkaar misschien gaan pesten. Graag verzoeken wij u om hierover in gesprek te gaan met uw kind. Wij zullen pesterijen absoluut niet accepteren en hier krachtig tegen optreden.

Het spijt ons nogmaals dat een actie die bedoeld was om de veiligheid te verhogen nu ertoe leidt dat sommige leerlingen zich niet veilig hebben gevoeld.

Wij zullen allereerst met de ouders zitten die zich melden. Daarna zullen wij u allen uitnodigen voor een zoomoverleg.

Indien u vragen heft die u nu reeds wilt stellen, neemt u dan gerust contact met mij op.

Met vriendelijke groet,

Maghalie van der Bunt – George MBA

Algemeen Directeur VPCO

KUERPO POLISIAL A PONE UN RUEDA DI PRENSA MESORA.

