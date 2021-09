Openbaar Ministerie Curaçao / Public Prosecutor’s Office Curaçao

LANDSRECHERCHE TA INVESTIGÁ INSIDENTE NA MARNIX SCHOOL

Ministerio Públiko (OM) a tuma nota di un posibel insidente na momento di un kòntròl preventivo di polis na Marnix College. Pa e motibu aki, Landsrecherche, bou di guía di un fiskal di Ministerio Públiko ta bai hasi un investigashon profundo den e kaso aki. Komo ku ta trata di un investigashon koriente, na e momento aki no por duna mas informashon.

Landsrecherche ta un organo investigativo independiente ku un tarea speshal. E ta orientá su mes riba persekushon di delitonan kometé dor di funshonarionan (semi)gubernamental. Landsrecherche ta aktua prinsipalmente den e ámbito di kondukta kastigabel ku gravemente ta afektá e integridat di e atministrashon di hustisia i e integridat di e atministrashon públiko.

Openbaar Ministerie Curaçao / Public Prosecutor’s Office Curaçao

LANDSRECHERCHE DOET ONDERZOEK NAV INCIDENT OP MARNIX COLLEGE

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft kennis genomen van de mogelijke incidenten bij de preventieve controles door de politie op het Marnix College. Naar aanleiding hiervan gaat de Landsrecherche onder leiding van een officier van justitie van het OM een onderzoek instellen. In verband met het lopend onderzoek wordt er op dit moment verder geen mededelingen meer gedaan.

De Landsrecherche is een zelfstandige opsporingsinstantie met een speciale taak. Zij richt zich op de opsporing van door (semi-) overheidsfunctionarissen gepleegde misdrijven. De Landsrecherche opereert vooral op het terrein van de strafbare gedragingen die in ernstige mate de integriteit van de rechtspleging en de integriteit van het openbaar bestuur raken.

The Public Prosecutor (OM) has noted the possible incidents of police preventive controls at Marnix College. In response to this, the Landscapecherche is going to investigate under the leadership of a prosecutor of the prosecution. As regards the ongoing investigation, no more communications are being made at the moment.

The Landscape is an independent investigator with a special task. It focuses on the detection of offences committed by (semi-) government officials. The Landscape operates mainly in the field of criminal offences that seriously affect the integrity of justice and the integrity of public administration.