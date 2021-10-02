Presunto biyete bankario falsu sin fòil koló di oro
Presunto biyete bankario falsu sin fòil koló di oro
WILLEMSTAD/PHILIPSBURG – Relashoná ku mensahenan riba retnan sosial tokante presunto
biyetenan falsu di NAf 10 den sirkulashon, Centrale Bank van Curaçao en Sint Maarten (CBCS) ke
remarká lo siguiente.
Den konkordansia ku artíkulo 7, insiso 1 di e Statuto di Banko Sentral pa Kòrsou i Sint Maarten
entrante 31 di yüli 2018 a retirá tur denominashon di biyetenan bankario di florin Antiano di añanan
di emishon 1986 te ku 1994 for di sirkulashon. E biyetenan bankario di e di añanan di emishon aki
no tin e imprenta di fòil koló di oro; un karakterístika di outentisidat ku a keda implementá algun
emishon mas despues. Esaki por duna e impreshon ku ta trata di biyetenan falsu. Pa e karakterístikanan
di outentisidat di e biyetenan bankario di florin Antiano nos ta referí bo un bes mas na e video
edukativo riba e wèpsait di CBCS1
.
Biyetenan bankario ku fecha di emishon di 1986 te ku 1994 no ta un medio di pago legal mas. Si akaso
bo ta disponé di e biyetenan aki, bo por kambia nan (te ku 31 di yüli 2048) sin niun gastu na CBCS.
Den kaso ku bo tin duda den e outentisidat di un biyete, tuma kontakto ku CBCS pa medio di
cbcs@centralbank.cw.
Willemstad, 1 di òktober 2021
CENTRALE BANK VAN CURAÇAO EN SINT MAARTEN
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