“Kòrsou su kuido médiko ta sukumbí pa motibu ku no tin vishon”

Willemstad, 1 Oktober 2021 – E karta urgente ku Curacao Medical Center (CMC) a manda pa Minister di GMN komienso di sèptèmber, ku mester bin ku un solushon urgente pa e falta di fondo finansiero mester a lanta nos gobièrnu for di soño. Despues ku a risibí e karta e Minister di GMN a duna un rueda di prensa kaminda ela duna di konosé ku mester di un kambio radikal di nos ‘mindset’ pa solushoná nos problemanan den kuido. Aworaki, un luna despues, CMC ta anunsiá ku nan no por duna kuido elektivo mas te ku fin di 2021 pa motibu di falta di sèn. Den un reakshon Minister di GMN aworaki ta indiká ku mester buska solushon ‚outside-of-the-box‘. E komportashon aki no ta duna muestra ku Minister ta mira e urgensha di aktua rapido i firme.

Partido VISHON ta puntra su mes dikon e gobièrnu aki ta tuma tantu tempu pa tuma akshon. Tin un kandidat grandi di rapòrt ku ta duna un bon bista den kiko tur ta bayendo robes den nos salú públiko i ki solushon ta resultá na bahada real di nos gastunan di kuido. Sierto di e raportnan a keda trahá asta dor di konseheronan di e gobièrnu aktual.

VISHON a presentá un vishon amplio na komienso di 2021 ku ta basá riba e konsehonan ariba menshoná i ku ta karga aprobashon di e sektor total. E plan di gobernashon di VISHON ta kontené un bon resúmen di nos vishon i ta diskribí akshonnan manera : intitushonalisashon di un Konseho di Salú Públiko ; insitushonalisashon di un Autoridat di Kuido; introdukshon di un BIG register; fortalesementu di kuido di e 1ste i 3de lijn i promové un asina yama 1.5 lijnszorg via sentro di kuido decentral (den nos barionan).

E solushon di e problemanan ku nos ta sinti pa años kaba ta basta simpel, pero na mes momentu ta hopi difísil. Esei ta pa motibu ku nos mester di algu ku nos no tin na e momentu aki ; tempu i plaka. Gobièrnu, nos parlamentu i nos profeshonalnan den kuido mester traha un vishon fiho ku tur stakeholder ta para tras dje. Aworaki nos ta lomba kant’i muraya i no tin niun alternativa di buska yudansa den Reino. Mas nos warda, mas agudo e problemanan ta bira, dus no tin tempu di pèrdè. Kòrsou no tin nada na liderasgo ku ta traha pa garantisá voto na e siguiente elekshon. Liderasgo (polítiko) real ta pa buska solushon duradero pa skapa futuro generashon di e situashon aki.

“Curaçaose Zorg bezwijkt vanwege een gebrek aan visie”

Willemstad, 1 Oktober 2021 – De brandbrief die het Curaçao Medical Center (CMC) begin september aan de Minister van GMN stuurde dat er dringend een oplossing gevonden moest worden voor de financiële tekorten van het ziekenhuis had alle alarmbellen moeten doen afgaan bij de regering. In de daaropvolgende persconferentie van de Minister van GMN was de boodschap dat er een ‘mindset change’ nodig is om tot een duurzame oplossing te komen voor de problemen in de zorg. We zijn intussen een maand verder en het CMC kondigt nu aan noodgedwongen de electieve zorg te staken tot het eind van 2021. De ‘sense of urgency’ lijkt zoek te zijn bij de GMN-minister die ditmaal niet verder komt dan dat een ‘outside-the-box’ oplossing nodig is voor de tekorten bij het CMC.

De oplossing van de problemen die we al jaren ervaren in de gezondheidszorg is simpel, maar niet makkelijk. Dit komt omdat het zaken vergt waar we in dit stadium een groot tekort aan hebben, namelijk tijd en geld. De overheid, ons parlement en de professionals in de zorg zullen de handen ineen moeten slaan om een oplossing te formuleren waar iedereen achter staat. Zo voorkomen we dat we keer op keer onze koers wijzigen en verkeerde beslissingen nemen. Nu het water ons aan de lippen staat ontkomen we er bovendien niet aan om (financiële) hulp te zoeken binnen het Koninkrijk. Curaçao heeft nu niets aan leiderschap dat slechts focust op het binnenhalen van stemmen. Echt (politiek) leiderschap gaat namelijk over het oplossen van problemen voor volgende generaties.

VISHON vraagt zich af waarom deze regering er zo lang over doet om tot actie over te gaan. Er liggen reeds tal van rapporten die aangeven wat er mis is in de zorg en welke oplossingen leiden tot structurele verlaging van de zorgkosten. Sommige van deze rapporten zijn zelfs opgesteld door adviseurs die deze overheid bijstaan. Begin 2021 presenteerde VISHON al een visie die gebaseerd is op deze adviezen en bovendien het draagvlak heeft van de sector. Het partijprogramma van VISHON bevat een samenvatting van deze visie en beschrijft maatregelen zoals: het (her-)institutionaliseren van de Raad voor de Volksgezondheid; het invoeren van een Zorgautoriteit; het invoeren van een BIG-register; het versterken van de beroepsorganisatie door een Publiekrechtelijke Beroepsorganisatie (PBO) status af te geven; de versterking van de 1ste lijnszorg; het bevorderen van 1,5de lijnszorg in decentrale gezondheidscentra en de versterking van de 3de lijnszorg.

De slechte financiële situatie van onze publieke gezondheidszorg en ons ziekenhuis is niet alleen het gevolg van COVID. Het is een gevolg van het jarenlang uitstellen van noodzakelijke hervormingen. VISHON roept de regering dan ook op om te stoppen met symptoombestrijding en werk te maken van het oplossen van de grondoorzaken van onze hoge zorgkosten.

Ons partijprogramma bevat een heldere beschrijving van onze visie en beleidsintenties voor de komende 4 tot 10 jaar, ook op het gebied van zorg. Ons partijprogramma is te vinden op www.vishon.cw of en onze facebook page.

