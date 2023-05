Vertrek Marlon Titre bij Koninklijk Conservatorium

Na een periode van vijf jaar als Hoofd van de afdeling Klassiek vertrekt dr. Marlon Titre deze zomer bij het Koninklijk Conservatorium voor een nieuwe stap in zijn carrière. Per 1 augustus a.s. treedt hij aan als directeur-bestuurder bij het Filmhuis Den Haag.

Marlon Titre: “Ik kijk terug op een fantastische tijd op het conservatorium. Aan de Juliana van Stolberglaan begon ik ooit met wekelijkse gitaarlessen. Ik vond het eervol om jaren later, na mijn studie en verblijf in het buitenland, terug te mogen keren om hier te werken als afdelingshoofd. Ik wil de collega’s en studenten bedanken voor de inspirerende samenwerking in de afgelopen jaren. Nu breekt voor mij de tijd aan om een nieuwe stap te maken. In het Filmhuis Den Haag komen het artistieke, maatschappelijke, educatieve en het ondernemerschap op een bijzondere manier samen.”

Lies Colman, directeur van het Koninklijk Conservatorium: “We feliciteren Marlon met deze mooie nieuwe uitdaging, die hem van harte is gegund. We zien een boegbeeld vertrekken. Marlons kundige leiderschap en heldere visie is van grote invloed geweest op de organisatie, internationale profilering en daarmee het succes van de afdeling Klassiek. We bedanken Marlon voor zijn bijdrage en starten de zoektocht naar een waardige en gedreven opvolger.“

Marlon Titre studeerde klassiek gitaar en compositie aan het Koninklijk Conservatorium en aan de Robert Schumann Hochschule in Düsseldorf, waar hij meer dan tien jaar woonde en werkte. Vanuit Duitsland promoveerde hij in Leiden aan de Academy of Creative and Performing Arts en werkte hij bij Fontys. Na het behalen van zijn MBA werd hij in 2018 benaderd door het Koninklijk Conservatorium voor de rol van afdelingshoofd. Marlon is tevens lid van de raad van toezicht van de Stichting Omroep Muziek, voorzitter van het bestuur van het Genootschap Nederland Aruba en bestuurslid bij de Dutch Don’t Dance Division. Daarnaast is hij adviseur voor het Fonds Podiumkunsten. Sinds 2021 is hij benoemd tot lid van de Nederlandse Unesco Commissie.