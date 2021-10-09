Charles Cooper EZ AIR A RISIBÍ SU SERTIFIKASHON FOR DI MI PA AMPLIA SU FLOTA KU UN AVION SAAB 340. E LO TIN 34 STUL DISPONIBEL
Charles Cooper
NOS TA SIGUI TRAHA PA HIBA KORSOU DILANTI.
EZ AIR A RISIBÍ SU SERTIFIKASHON FOR DI MI PA AMPLIA SU FLOTA KU UN AVION SAAB 340. E LO TIN 34 STUL DISPONIBEL. E INTENSHON TA PA NAN BULA NAN RUTA AKUSTUMBRÁ DI CURAÇAO BARANQUILLA CURAÇAO AWOR KU MAS PASAHERO. TA NAN INTENSHON PRONTO PA AMPLIA VUELONAN FOR DI COLOMBIA INKLUSO MEDELLIN TA DEN TAPARA.
KU ESAKI NAN TA TIN UN TOTAL DI 6 AVION PA BRINDA SERVISIO NA NAN KLIENTELA DI KORSOU, ARUBA, BONEIRU, ST MAARTEN, ST EUSTATIUS, COLOMBIA BARANQUILLA I PRONTO MEDELLIN.
PABIEN NA TANTU STAF I PERSONAL DI EZ AIR I TAMBE CCAA (Luchtvaart autoriteit)KU E LOGRO AKI. PABIEN KORSOU.
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