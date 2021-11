Curaçaoënaar in top 10 lijst D66 Rotterdam

Hóben yu di Kòrsou den tòp 10 lista D66

Rotterdam – Den e dianan benidero, diferente partido polítiko na Hulanda lo publiká nan lista di kandidato definitivo pa elekshon munisipal 2022. Djasabra último D66 Rotterdam a publiká nan lista kaminda e hóben yu di Kòrsou, Duer Dania, a ser presentá komo kandidato number 10.

Duer ta un hóben ku na 2008 a sali Kòrsou pa bai sigui estudio avansá na Hulanda. Despues di a optené e diploma bachelor den Media & Entertainment Management na Hogeschool InHolland, el a kuminsá traha na Kas di Kòrsou na Den Haag komo kolaboradó di Komunikashon i Informashon. E hóben aki nunka a stòp di desaroyá su mes. Despues di a traha na Kas di Kòrsou pa por lo menos tres aña, e la skohe ba pai hasi algu totalmente diferente: Duer a kuminsa un reto nobo komo konsehero den e área di informashon i proseso pa un kompania di software. Den e ròl aki e tabata responsabel pa proyektonan pa diferente munisipio i ministerio na Hulanda. Aktualmente e ta traha komo kordinadó di proseso pa un ministerio Hulandes.

Paso pa polítika munisipal

Durante di su estudio, Duer a kore stage na entre otro Tweede Kamer der Staten-Generaal, kaminda e la traha ku frakshon di partidonan Hulandes hopi di serka. Ta hustamente den e sentro di demokrasia aki su interes polítiko a nase. No solamente e interes pa sa mas di polítika Hulandes, pero tambe di un dia por representá i ta e bos di Hulandesnan Karibeño bibá na Rotterdam; pues Rotterdam ta un di e munisipionan di Hulanda ku mas habitante di orígen Hulandes Karibeño. Segun Duer ta hustamente pa esaki ta importante pa tin un represente ”Antiano” den konseho munisipal (gemeenteraad) di Rotterdam:

“Komo habitante di Rotterdam nos bos tambe ta konta. Mi ta boga pa ta e brùg entre Hulandesnan Karibeño i konseho munisipal di Rotterdam i tambe e bos pa asina logra pone puntonan di interes importante riba agènda di konseho munisipal. Un yamada urgente ta bai for di awor na tur ”Antiano” bibá na Rotterdam: boso vota ta bal hopi! P’esei mart próksimo, por fabor hasi uso di boso derechi di voto. No lubidá ku sin di kada un di bosnan su sosten, nunka un representate skohé dor di boso lo no drenta konseho munisipal”.



Curaçaoënaar in top 10 lijst D66 Rotterdam



Rotterdam – In de komende dagen zullen verschillende politieke partijen in Nederland hun definitieve kandidatenlijst voor de gemeenteraadsverkiezingen 2022 bekend maken. Afgelopen zaterdag heeft D66 Rotterdam haar definitieve lijst gepubliceerd. De Curaçaoënaar, Duer Dania (35), staat op nummer 10 van deze lijst.

Duer is een young professional die in 2008 naar Nederland is verhuisd om de opleiding Media & Entertainment Management aan de hogeschool InHolland te volgen. Na het behalen van zijn diploma, is hij aan de slag gegaan als medewerker Communicatie en Voorlichting bij het Curaçaohuis in Den haag. Duer heeft zich altijd blijven ontwikkelen. Na ruim drie jaar voor het Curaçaohuis te hebben gewerkt, maakte hij een volgende carrièrestap en ging aan de slag als consultant informatie en procesmanagement bij een softwarebedrijf. In die rol heeft hij opdrachten uitgevoerd voor verschillende gemeenten en ministeries. Momenteel werkt hij als procescoördinator bij een ministerie.

Stap naar de gemeentelijke politiek

Gedurende zijn opleiding heeft Duer stage gelopen onder andere bij de Tweede Kamer der Generaal, waar hij verschillende fracties in de nabijheid heeft meegemaakt. Tijdens deze stageperiode, in het hart van de democratie, is zijn interesse voor de politiek aangewakkerd. Niet alleen interesse om meer te weten te komen over de Nederlandse politiek maar ook de wens om ooit een vertegenwoordiger en stem te zijn voor de Caribische Nederlanders in Rotterdam. Rotterdam is immers één van de gemeenten met de grootste ”Antilliaanse” gemeenschappen in Nederland. Volgens Duer is juist dit de reden waarom het zo belangrijk is dat er een vertegenwoordiger van “Antilliaanse” komaf zitting neemt in de gemeenteraad van Rotterdam.

“Als inwoner van Rotterdam telt ook onze stem mee. Ik wil graag de brug zijn tussen de Caribische Nederlanders en de gemeente Rotterdam om op die manier onderwerpen die voor deze gemeenschap van belang zijn op de gemeentelijke agenda te krijgen. Hierbij roep ik alle Caribische Nederlanders in Rotterdam op om in maart volgend jaar gebruik te maken van hun stemrecht. Ga vooral stemmen! Zonder jullie steun komt er geen gekozen Caribische vertegenwoordiger in de gemeenteraad van Rotterdam.”

