Verdachten in strafzaak La Certa ook in hoger beroep veroordeeld voor

het vragen van steekpenningen tijdens de zoektocht naar een nieuwe

strategische partner van de Refineria di Kòrsou.

Willemstad – Het Gemeenschappelijk Hof van Justitie heeft vandaag vier verdachten in het

onderzoek La Certa veroordeeld tot gevangenisstraffen van 36 en 30 maanden omdat zij buiten

het officiële aanbestedingsproject om een kandidaat hebben benaderd en gevraagd om

miljoenen aan steekpenningen met als tegenprestatie dat deze kandidaat de nieuwe

strategische partner van Refineria di Kòrsou (RdK) zou worden.

Het Hof is van oordeel dat de eis van het openbaar ministerie in hoger beroep, namelijk een

gevangenisstraf van 24 maanden voor elke verdachte, geen recht doet aan het buitengewoon

maatschappelijk ontwrichtende karakter van het strafbare feit. Een van de verdachten, de

voormalige statutair directeur van RdK, is toentertijd aangetrokken om onder meer een

strategische partner voor RdK te vinden. Vervolgens heeft deze voormalige statutair directeur

van RdK, samen met de voormalige technisch manager en de voormalige mechanical inspector

van RdK en een externe consultant, buiten het officiële aanbestedingsproject om een kandidaat

benaderd en gevraagd om miljoenen aan steekpenningen met als tegenprestatie dat deze

kandidaat de nieuwe strategische partner van RdK zou worden. Deze kandidaat heeft zich

vervolgens teruggetrokken, met alle gevolgen van dien. Het handelen van de verdachten heeft

direct tot gevolg gehad dat een serieuze kandidaat zich heeft teruggetrokken om de nieuwe

strategische partner van RdK te worden en aldus hebben de verdachten het vinden van een

nieuwe strategische partner van RdK in ernstige mate tegengewerkt. Daarnaast hebben de

verdachten, met name de voormalige statutair directeur van RdK in zijn positie als

vertegenwoordiger van de overheid van Curaçao, het imago van Curaçao bijzonder geschaad,

waardoor toekomstige investeerders en anderen kunnen worden afgeschrikt om zaken te doen

met RdK dan wel Curaçao. Dit ondermijnend handelen rekent het Hof de verdachten zwaar aan,

in het bijzonder vanwege de zwaarwegende belangen van het Land en de burgers van Curaçao

bij de exploitatie van de raffinaderij. Immers, de raffinaderij verschafte werkgelegenheid en was

een belangrijke inkomstenbron voor veel burgers van Curaçao.

Gelet op de grote maatschappelijke impact van het strafbare feit, ziet het Hof aanleiding een

hogere gevangenisstraf op te leggen dan door het openbaar ministerie in hoger beroep is geëist.

Het Hof veroordeelt daarom – net als het Gerecht – de voormalige statutair directeur van RdK tot

een gevangenisstraf van 36 maanden en de voormalige medewerkers van de RdK en de externe

consultant tot een gevangenisstraf van 30 maanden.

De verdachten en het openbaar ministerie hebben 14 dagen de tijd om beroep in cassatie bij de

Hoge Raad in Nederland in te stellen.

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr



Pinterest

Pocket



Skype