Notisia di polis di djárason 24 di novèmber te ku djaluna 29 di novèmber 2021/Politieberichten van woensdag 24 november tot en met maandag 29 november 2021

Notisia di polis di djárason 24 di novèmber te ku djaluna 29 di novèmber 2021

Mantenshon di medidanan di corona

Riba djabièrnè 26 di novèmber a tene un kòntròl na vários sitio i establesimentu di hóreka, enfoká riba covid-19 i sero toleransia. Na un evento di sòftbòl i di bolas tabatin algun persona presente ku tabata tene nan mes na e reglanan vigente. Na un establesimentu di hóreka situá na Punt Vierkant personal di e departamento di Supervishon i Mantenshon di OLB a pidi asistensia komo ku tabata hopi drùk. Tabatin mas o ménos 300 persona presente i riba e pista di baile hendenan tabata para pèrta riba otro. Nan no tabata tene nan mes apsolutamente na e distansia di 1,5 meter. A supliká e hendenan pa bandoná e sitio. Nan no a duna oido mesora na esaki i algun tabata asta keha ku nan a paga pa entrada. Al final a logra saka e hendenan sin niun problema. Despues e personal di e departamento di Supervishon i Mantenshon di OLB a sigui atendé.

Alrededor di algu promé ku 1 or di mardugá riba djasabra 27 di novèmber, a drenta notifikashon di aglomerashon na Lagun. Na yegada na e sitio tabatin hopi hende, skuter i outo presente. Tambe tabata toka muzik duru den e outonan. A logra laga tur e hendenan bandoná e sitio. A papia di manera estrikto ku un persona riba su aktitut, komo ku tur biaha ku polis tei presente e tin algu di bisa. Mas aleu tur kos a kana sin problema.

Despues e patruya a bai direkshon di Seru Largu. Aki tabatin un grupo chikitu ku no tabata kousa molèster.

Algu mas lat, alrededor di 1.55 or di mardugá, notifikashon a drenta ku tin hopi hende na Te Amo Bich i ku ta tokando muzik duru. Aki tambe a pidi e multitut pa bandoná e sitio. Algun persona a keda para i no a duna oido. Al final a logra pa tur hende bandoná e sitio.

Detenshon pa ladronisia di baiskel

Alrededor di 1 or di mardugá riba djadumingu 28 di novèmber, a detené dos mucha hòmber en konekshon ku ladronisia. Ta trata di e mucha hòmbernan di inisial J.P. di 19 aña i C.R.S.P. di 15 aña. Esaki a sosodé despues ku un patruya na warda a risibí notifikashon ku nan tabata koriendo riba Kaya Internashonal, riba dos baiskel ku probablemente ta prosedente di ladronisia. E patruya a sali en buska di e mucha hòmbernan aki i a topa ku nan riba Kaya Tambu. Tabata trata di 3 mucha hòmber riba 2 baiskel. Oranan a mira polis nan a kuminsá kore di manera peligroso i a bin kai. Ainda nan a purba hui, pero a detené nan. A konfiská un di e baiskel pa mas investigashon.

Outo ta resultá den palunan riba bich

Den oranan di anochi riba djaweps 25 di novèmber un aksidente ku un outo a tuma lugá riba Bulevar E.E.G. na altura di Donkey Bich. E shofùr a deklará ku e tabata bayendo den direkshon di Belnem na momentu ku nèt den e bògt promé ku Donkey Bich, el a pèrdè kontrol, bai dal den e barankanan kantu di kaminda, bòltu i bai resultá mei mei di e palu nan riba bich. E shofùr tabata stabil i ambulans a transport’é pa hòspital pa tratamentu médiko.

Outo ta alkansá peaton

Riba djabièrnè 25 di novèmber, sentral di polis a risibí notifikashon ku un outo a alkansá un peaton riba Kaya Industria Pariba. Ambulans a transportá e dama pa hòspital pa tratamentu médiko. Ta investigando kousa di e aksidente.

Atrako den kas

Den oranan trempan di mainta riba djasabra 27 di novèmber, sentral di polis a risibí notifikashon ku un atrako a tuma lugá den un kas situá na Bulevar Gobernador Nicolaas Debrot. Tres hòmber ku kara tapá a drenta e kas i a mara e víktimanan. A menasá e víktimanan ku un arma di kandela i un machete. Durante di e atrako a kometé aktonan kontra moral ku e víktimanan. Ta investigando e kaso.

Dama pèrdí

Den oranan di mainta riba djadumingu 28 di novèmber sentral di polis risibí notifikashon ku tin un dama pèrdí den besindario di Rincon. Ta trata di Benjamina Neuman di 41 aña, ku kabei koló maron kla, e ta un tiki yen i ku haltura 1.60 meter. E ta ta spesial i no por orientá masha bon. A mir’é pa último biaha ku un shòrt koló maron i un blusa koló krèm. E ta biba na Rincon i ta frekuentá Slagbaai. Kuerpo Polisial Hulanda Karibense mesora a inisiá búskeda di e dama aki i ta supliká un i tur ku a mira òf tende di e dama aki, pa mèldu esaki mesora na 911 òf 715 8000. KPCN ta pidi pa ta alerta pa e dama aki rònt Boneiru i no solamente Rincon.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

Politieberichten van woensdag 24 november tot en met maandag 29 november 2021

Handhaving corona maatregelen

Op vrijdag 26 november 2021 werd een controle uitgevoerd bij horecagelegenheden met de focus op de maatregelen i.v.m. covid-19 en zero tolerantie.

Bij een softball en bolas evenement waren enkele mensen aanwezig die zich aan de regels hielden.

Bij een horecagelegenheid in punt Vierkant werd door de afdeling Toezicht & Handhaving (OLB) om assistentie gevraagd aangezien het daar druk bezocht was. Er waren ongeveer 300 personen aanwezig en op de dansvloer stond iedereen dicht op elkaar. Men hield zich totaal niet aan de 1.5 meter afstand. De aanwezigen werden vriendelijk verzocht de locatie te verlaten. Zij gaven geen gehoor hieraan en sommigen begonnen te klagen dat zij entrée geld hadden betaald. Het was uiteindelijk gelukt om de menigte te verwijderen. Hierna hebben de medewerkers van de afdeling toezicht en Handhaving het verder afgehandeld.

Op zaterdag, 27 november kwam om 00.51 uur een melding van samenscholing in Lagun binnen. Ter plekke aangekomen waren er veel personen, auto’s en scooters aanwezig. Er werd harde muziek afgespeeld vanuit auto’s. Iedereen werd verzocht zich te verwijderen van de locatie. Eén persoon werd onderhouden op zijn gedrag aangezien hij altijd wat te zeggen heeft wanneer de politie ter plaatse komt. Verder verliep het verwijderen van de personen zonder problemen.

Hierna begaf de patrouille zich naar Seru Largu. Hier werd een kleine groep aangetroffen, maar zij veroorzaakten geen overlast.

Omstreeks 01.55 uur kwam een melding binnen dat het bij Te Amo beach druk bezocht was en dat er harde muziek werd afgespeeld. Hier werd de menigte ook vriendelijk verzocht de locatie te verlaten. Een aantal personen deed moeilijk, ze bleven daar staan en gaven geen gehoor. Het is uiteindelijk gelukt om iedereen van daar te verwijderen.

Aanhouding voor diefstal fiets

Omstreeks 01:00 uur op zondag 28 november werden twee jongens aangehouden voor diefstal. Het betreft jongens met intialen J.P. van 19 jaar en C.R.S.P. van 15 jaar. Dit gebeurde nadat een dienstdoende patrouille melding kreeg dat ze op vermoedelijk gestolen fietsen aan het fietsten waren op de Kaya Internashonal. De patrouille ging uitkijken naar de jongens en trof ze op de Kaya Tambu aan. Het betrof drie jongens op twee fietsen. Bij het zien van de patrouille begonnen ze heel roekeloos te fietsen waardoor ze vielen. Hierna probeerden de jongens nog weg te komen, maar ze werden aangehouden. Eén van de fietsen werd in beslag genomen voor verder onderzoek.

Auto belandt tussen bomen op strand

In de avonduren op donderdag 25 november vond een eenzijdige aanrijding met een auto plaats op de E.E.G. Bulevar ter hoogte van het strand Donkey Beach. De bestuurder verklaarde dat ze richting Belnem reed toen ze in de bocht bij Donkey Beach door onbekende oorzaak de macht over het stuur verloor. De auto kwam tegen de rotsen langs de weg, ging over de kop en belandde tussen de bomen op het strand. De bestuurder was stabiel maar werd toch ter controle naar het ziekenhuis gebracht.

Voetganger aangereden

Op vrijdag 26 november kreeg de politiecentrale omstreeks 17;25 uur melding dat er een dame door een auto is aangereden op de Kaya Industria Pariba. De dame werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. Oorzaak van de aanrijding is in onderzoek.

Woningoverval

In de vroege ochtenduren op zaterdag 27 november kreeg de politiecentrale melding over een overval in een woning aan de Bulevar Gobernador Nicolaas Debrot. Drie mannen met bedekte gezichten waren het huis binnengedrongen en hadden twee slachtoffers vastgebonden. Ze werden met een vuurwapen en een kapmes bedreigd. Tijdens het overval werden onzedelijke handelingen met de slachtoffers uitgevoerd. De zaak is in onderzoek.

Dame vermist

In de ochtenduren op zondag 28 november kreeg de politiecentrale melding dat er een dame vermist werd in de omgeving van Rincon. Het betrof de 41-jarige Benjamina Neuman, lichtbruin haar, volslank en 1.60 meter lang. Ze is zwakbegaafd en kan zich niet zo goed oriënteren. Ze had een bruine korte broek en een beige shirt aan toen ze voor het laatst werd gezien. Ze woont in Rincon en gaat vaak naar Slagbaai. Het Korps Politie Caribisch Nederland begon direct een zoekactie naar deze vrouw en verzoekt een ieder die deze vrouw heeft gezien of van haar heeft gehoord om dit direct te melden via 911 of 715 8000. KPCN vraagt om alert te zijn voor deze vrouw op heel Bonaire en niet alleen in Rincon.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 717 7251.

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr



Pinterest

Pocket



Skype