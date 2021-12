Notisia di polis di djabièrnè 3 di desèmber te ku djaluna 6 di desèmber 2021/Politieberichten van vrijdag 3 december tot en met maandag 6 december 2021

Notisia di polis di djabièrnè 3 di desèmber te ku djaluna 6 di desèmber 2021

Skuter konfiská

Den oranan di mardugá riba djadumingu 5 di desèmber a konfiská un skuter durante un kòntròl di tráfiko. A para e shofùr riba Kaya Internashonal dor ku e no tabatin hèlm bisti. Despues di kòntròl mas aleu a resultá ku e no tabatin reibeweis ni seguro bálido tampoko.

Kontrol riba medidanan vigente di COVID-19

Den oranan di mardugá di djasabra 4 i djadumingu 5 di desèmber, a tene kòntròl den kuadro di e medidanan vigente en konekshon ku covid-19.

Alrededor di 1.30 or di mardugá di 3 pa 4 di desèmber, despues di un kòntròl na Pink Bich a para un pikòp pa kòntròl na altura di Te Amo Bich. Durante di e kòntròl a bin topa ku un tas ku ‘lachgas’, blas, dos portofon i un djùg yená ku bòter di bebida alkohóliko. E shofùr i pasahero ta konosí di ta bende ‘lachgas’ i bebida alkohóliko na fiestanan ilegal. E shofùr no por a mustra un reibeweis bálido tampoko. Pa esaki el a haña un prosèsferbal. A konfiská e outo, e artíkulonan hañá i sèn kèsh.

Algu mas lat, alrededor di 2:15 or di mardugá un patruya a topa un outo ku tabata kore den direkshon kontrali den e rotònde di misa. A intentá pa para e outo pero e shofùr no a duna oido na esaki i a purba sigui kore bai dor di kua el a bai dal den un palu di lus.

Den Centrumgebied a papia ku algun persona komo ku nan tabata okashoná molèster di muzik. Riba Kaya Korona a para un outo ku 6 okupante pa kòntròl. Durante di e kòntròl a topa ku algun saku ku un supstansia blanku paresido na kokaina. A konfiská i a destruí esakinan.

Aksidente ku bròmer

Alrededor di 1 or di mardugá riba djadumingu 5 di desèmber, sentral di polis a risibí notifikashon tokante un aksidente ku un bròmer den Centrumgebied. Pa motibu ainda deskonosí, shofùr di e bròmer a kai. E shofùr no por a mustra reibeweis ni seguro bálido. Dor di esaki a hiba e bròmer warda te ora ku e doño por mustra e papelnan bálido.

Maltrato ku arma

Den oranan di anochi, pa mas o ménos 9.40 or di djasabra 4 di desèmber, a detené un hòmber di inisial D.D.D.G. di 27 aña na Kaya Bongo pa maltrato ku un arma. E sospechoso a dal un hòmber ku kabu di un pistol. A konfiská e outo i telefòn selular di e sospechoso.

Outo a bòltu

Den oranan trempan di atardi di djasabra 4 di desèmber, un patruya a bin topa ku un outo mei mei di baranka kantu di kaminda den besindario di e kasnan di katibu blanku. E shofùr i e pasahero mes a gatia sali for di e outo. E okupantenan a deklará ku nan tabata biniendo for di direkshon di saliña na momentu ku diripiente e shofùr a pèrdè kontrol ku konsekuensia ku nan a bòltu. E shofùr tabatin un reibeweis Dominikano i un ID Boneriano kaduká. E pasahero no tabatin ID huntu kuné. Personal di KMar tambe a bin na e sitio i a sigui tende tokante e dokumentunan nesesario i asuntu di estadia. Despues di esaki ambulans a transportá ámbos pa hospital pa tratamentu médiko.

Kiebro den akomodashon turístiko

Riba djasabra 4 di desèmber a drenta keho di kiebro den un akomodashon turístiko situá na Bulevar E.E.G. Entre 12.30 or i 5 or di mardugá, deskonosínan a bai ku entre otro un pòtmòni pretu ku vários tarheta, sèn kèsh i un pasport komo kontenido, un lèptòp pretu di marka Dell, ekipo di GoPro 10, un tas di man kolo ros di marka Michael Kors ku vários tarheta i sèn kèsh komo kontenido, un tas di lomba kolo bèrdè ku blanku ku komo kontenido un kámara koló pretu di marka Nikon i un pasport, un lèptòp kolo di plata di marka Apple, un tablet di marka Amazon koló pretu, un kámara GoPro koló pretu, un telefòn selular ‘google pixel’ i un tablet Samsung Galaxy A7. Ta investigando e kaso.

Detenshon pa manehá bou di influensia

Riba djabièrnè 3 di desèmber a detené un hòmber di inisial J.P.C. di 44 aña na Kaya Inca pa manehá bou di influensia di alkohòl. Despues di a risibí notifikashon ku un outo tabata mustra komportashon deskabeyá riba karetera, a para e shofùr di e outo pa a papia kuné tokante e komportashon aki. Durante e kombersashon a resultá ku e tabata kompletamente bou di influensia di alkohòl i a detené.

Outo na kandela

Den oranan di mainta riba djabièrnè 3 di desèmber, sentral di polis a risibí notifikashon ku tabatin un outo na kandela den Kaya Den Haag. Esaki tabata forma peliger pa hendenan den besindario. Na yegada di patruya a resultá ku e kandela tabata bin for di tapa di mashin di e outo ku tabata stashoná dilanti di un kas. A evakuá habitantenan di kas i apartamentunan den besindario pa nan mes seguridat. Dos outo di brantwer a akudí na e sitio i a paga e kandela. Doño di e outo a deklará ku nèt un luna promé el a kaba hiba e outo garashi pa un servisio grandi. Na dado momentu na a mira huma sali for di e tapa di mashin despues di kua e kandela a surgi. No tabatin herido.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

Politieberichten van vrijdag 3 december tot en met maandag 6 december 2021

Scooter in beslag genomen

In de nachtelijke uren op zondag 5 december werd een scooter in beslag genomen tijdens ene verkeerscontrole. De bestuurder werd op de Kaya Internashonal gestopt omdat hij geen helm droeg. Bij ander controle bleek hij ook geen rijbewijs en verzekering te hebben.

Controle maatregelen covid-19

In de nachtelijke uren van zaterdag 4 en zondag 5 december werden controles uitgevoerd in het kader van de geldende covid-19maatregelen.

Omstreeks 01:30 uur in de nacht van vrijdag 3 op zaterdag 4 november werd na een controle bij Pink Beach een pick-up gestopt ter hoogte van Te Amo Beach voor controle. Tijdens de controle werd een tas met dozen lachgas, ballonen, twee portofoons en een koelbox gevuld met flessen alcoholische drank. De bestuurder en bijrijder staan bekend dat ze lachgas en alcoholische drank bij illegale feesten verkopen. Ook kon de bestuurder geen rijbewijs tonen. Hij kreeg hiervoor een proces-verbaal. De auto, de gevonden goederen en contant geld werden in beslag genomen.

Iets later, omstreeks 02:15 uur, kwam een patrouille een auto bij de rotonde bij de kerk tegen die in de rotonde in tegenovergestelde richting ging rijden. Er werd geprobeerd de auto te stoppen maar de bestuurder gaf hier geen gehoor aan en probeerde weg te rijden waardoor hij tegen een lantaarnpaal aanreed.

In het centrum werden enkele mensen aangesproken doordat ze muziekoverlast veroorzaakten. Op de Kaya Korona werd een auto met 6 inzittenden gestopt ter controle. Er werden een aantal zakjes met wit poeder lijkende op cocaïne aangetroffen, deze werden in beslag genomen en vernietigd.

Aanrijding met brommer

Omstreeks 01.00 uur op zondag 5 december, kreeg de politiecentrale melding over een aanrijding met een brommer in het Centrumgebied. Om nog onbekende oorzaak was de bestuurder van de brommer gevallen.de bestuurder kon geen rijbewijs of verzekering tonen. Hierdoor werd de brommer naar het politiebureau gebracht ter bewaring totdat de eigenaar de geldige papieren kon tonen.

Mishandeling met een wapen

In de avonduren, omstreeks 21:40 uur op zaterdag 4 december, werd een man met initialen D.D.D.G. van 27 jaar aan de Kaya Bongo aangehouden voor mishandeling met een wapen. De verdachte had een man met de kolf van een pistool geslagen. De auto van de verdachte alsook een mobiele telefoon werden in beslag genomen.

Auto over de kop

In de vroege middaguren op zaterdag 4 december kwam een patrouillerende agenten een auto tussen de rotsen aan de kant van de weg tegen in de buurt van de witkleurige slavenhutjes. De bestuurder en de passagier kropen zelf uit de auto. De inzittenden verklaarden vanuit richting de zoutpannen te komen toen de bestuurder opeens de macht over het stuur verloor en zij over de kop gingen. De bestuurder had een Dominicaanse rijbewijs en een vervallen Bonairiaanse ID kaart. De passagier had geen ID kaart bij zich. De KMar kwam ook ter plekke en hadden verdere handelingen gedaan in verband met het de nodige documenten en verblijf. Hierna werden beide inzittenden door de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor controle en medische behandeling.

Inbraak toeristenaccommodatie

Op zaterdag 4 december werd aangifte gedaan van inbraak in een toeristenaccommodatie aan de E.E.G. Bulevar. Onbekenden hebben tussen 00:30 uur en 05:00 uur onder andere een zwarte portemonnee met verschillende pasjes, contant geld en een paspoort als inhoud, een zwarte laptop van het merk Dell, GoPro 10 equipment, een roze handtas van het merk Michael Kors met verschillende pasjes en contant geld als inhoud, een groen en witte rugtas met als inhoud een zwarte Nikon camera en een paspoort, een zilverkleurige laptop van het merk Apple, een zwarte Amazon tablet, een zwarte GoPro camera, een zwarte Google Pixel mobiele telefoon en een zwarte Samsung Galaxy Tab A7, meegenomen. De zaak wordt onderzocht.

Aanhouding voor rijden onder invloed

Op vrijdag 3 december werd een 44-jarige man met initialen J.P.C. aangehouden op de Kaya Inca voor het rijden onder invloed. Na meldingen over een auto die roekeloos rijgedrag vertoonde, werd de bestuurder van de betreffende auto gestopt en aangesproken over zijn rijgedrag. Tijdens het gesprek bleek dat hij volledig onder invloed van alcohol was en werd hij aangehouden.

Auto in brand

In de ochtenduren op vrijdag 3 december, kreeg de politiecentrale melding dat er een auto in brand stond op de Kaya Den Haag. Dit vormde een gevaar voor de omwonenden. Bij aankomst bleek de brand vanuit de motorkap van een auto te komen die voor een woning geparkeerd stond. Bewoners van omliggende woningen en appartementen werden geëvacueerd voor hun veiligheid. Twee brandweerwagens kwamen ter plekke en blusten de brand. De eigenaar van de auto verklaarde dat de auto net de maand ervoor naar de garage was voor een grote service beurt. Op een gegeven moment zagen ze rook uit de motorkap komen waarna de brand uitsloeg. Er raakte niemand gewond.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 717 7251.

