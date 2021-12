House of Worship Hulanda met een speciale online kerstdienst

Binnenkort is het kerst, en ondanks alle maatregelen mogen we alsnog gaan genieten van een mooie kerstdienst. Het gehele team van House of Worship Hulanda zet zich helemaal in om deze belofte waar te maken. Want veilig vanuit een ieders huis is op 24 december en op kerstdag een speciale online kerstdienst te volgen.

Het belooft een mooie avond te worden, waarbij men online of voor de TV kan samenkomen, om de ware betekenis van kerst te vieren. Tijdens deze geweldige online kerstdienst getiteld: ‘Who’s gonna tell them’, vertaald “Wie gaat het ze vertellen”, zal er veel te zien zijn. Zo zal er met een live band gezongen worden, speciale dansoptredens en videoclips met inspirerende persoonlijke verhalen te zien zijn, en een bemoedigende boodschap gedeeld worden.

De kerstdienst is voor jong en oud en een mooie kans om als gezin, of waar mogelijk met geliefden of vrienden, veilig de ware betekenis van Kerst te vieren.

Iedereen is dus van harte uitgenodigd om de livestream dienst te volgen op vrijdag 24 december 2021 om 18:30 op het YouTube kanaal: House of Worship Hulanda.

De speciale kerstdienst is ook op 25 december 2021 te zien op de volgende tv-kanalen:

RTV Ridderkerk om 07:00 en 12:00 uur

Rotterdam Podium TV om 11:00, 14:30, 18:00 en 23:00 uur.

Voor meer informatie kunt u terecht op onze website: www.howhulanda.org

