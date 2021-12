-ARUBA: Musico-Lider di un banda musical a viola su cuarentena y a wordo gara.

Recientemente un musico conoci na Aruba y lider di un banda musical hopi popular a trata di burla di Aruba su maneho di prevencion na frontera.

Ta asina cu na momento cu e la bolbe di su vakantie e musico lider di banda a opta pa no haci e Covid test pero a bay den cuarentena pa 14 dia.

E mesun anochi e musico-lider di banda aki mester a wordo saca for di un evento musical pa Task Force y cu refuerso di KPA debi cu ela viola su cuarentena poniendo na risico di contagio cu COVID su propio miembronan di sy banda musical y su fanaticonan.

Despues di e susedido aki e musico kier a bay toca na na un otro establecimento pero corectamente a wordo nenga.

Despues di tur esaki e musico a opta pa test toch mirando cu esaki lo por sak’e di e cuarentena obligatorio cu e ta den dje, debi cu e no kier a test na aeropuerto ora cu ela yega Aruba for di un pais di risico.

Pa cu esaki e musico a solicita un test online.

E tipo di comportacionnan aki ta hopi di lamenta mirando cu autoridadnan di Aruba ta haci tur locual ta posibel pa minimalisa e risico di importacion di casonan y ta algun propio yiu di tera ta trata na burla di e sistema.

E musico-lider di banda aki na su yegada na Test Center na Hospital awe a wordo informa debidamente cu e tin pa paga pa e test aki y cu e tin pa warda su turno debi cu tin hopi hende malo cu sintoma di COVID di berdad cu tin urgencia prome cu ne.

Aki tambe ta unda cu e musico-lider di banda aki a rabia y kier exigi pa e pasa prome cu tur otro persona malo y cu tin cita, mirando cu ta paga e ta paga pa haci test.

Crisis Team ta manda pa medio di e comunicado aki un mensahe hopi cla pa comunidad cu na Aruba no ta importa kende bo ta, e maneho di COVID-19 ta conta pa tur hende igual.

Loke e musico aki a haci ta castigabel pa ley y no por descarta cu e lo haya asta un boet pa cu su comportacion inresponsabel.

