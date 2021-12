MINISTERIO KONSERNÍ SALUBRIDAT PÚBLIKO, MEDIO AMBIENTE I NATURALESA INFORMASHON TOKANTE BAKUNASHON PA E DIANAN DI FIN DI AÑA

WILLEMSTAD – For di dia ku e oportunidat a presentá pa risibí e ‘booster shot’ riba djadumingu 26 di desèmber te ku awe djamars 28 di desèmber, mas ku 10.000 persona a tuma nan booster. Gobièrnu di Kòrsou ta aploudí e akshon di tur esnan ku ta pèrkurá pa nos pais i pueblo keda seif i salú i ta urgí henter komunidat pa sigui tuma e pasonan nesesario pa registrá i asina bakuná.

Gobièrnu ta supliká tur persona interesá pa risibí e bakuna òf booster kontra di COVID-19, pa traha un sita via di www.bakuna.cw. Esnan ku disidí pa ‘walk-in’ sin sita na un di e sentronan di bakunashon (esta Poli-SEHOS òf SDK) pa bakuná òf haña e booster, por kore sino e riesgo di no por keda atendé debí ku no a sobra espasio mas e dia ei pa tuma mas hende. Si akaso surgi tòg e nesesidat pa ‘walk-in’, ta pidi koperashon di tur hende pa akudí na sentro di bakunashon SDK despues di 2’or di atardi i por fabor sigui instrukshon di e personal presente. Si finalmente no tin espasio ta pidi pa bini bèk e siguiente dia.

Sinembargo, e mihó forma pa por registrá i keda kla mas rápido ta via di www.bakuna.cw. Si resultá ku dado momentu e sistema no ke tuma bo registrashon, por fabor purba atrobe mas lat. Gobièrnu di Kòrsou ta trahando duru pa solushoná interupshonnan ku por surgi den e sistema mas lihé posibel i ta hasi tur esfuerso pa por brinda un bon servisio na henter komunidat di Kòrsou.