Amerigo Thodé

Foei Kolega komo representante di pueblo mi a ferwagt ku abo lo apoya e forma di bakunashon ku gobiernu a harma den week-end ku mas ku 3000 hende en total a logra di haña nan boostershot. Di otro banda enkurasha e hendenan pa nan no aglomera paso esaki ta trese nos den problema. Het ligt niet aan jouw maar denk even door, si nos pone toke di keda for di trenpan anto e hendenan ku ta traha anochi tur perde trabou manera hotelnan, casino, restaurant etc etc ta kon bo ta bai kubri gastunan di e hendenan aki? No tin NOW regeling mas Gibiernu no a paga ni e NOW regeling di e aña aki pa motibu di sen. Gibiernu Hulandes a rechasa Liquiditeisteun, ta asina nos por keda papia bai. Mester pensa bon riba desishonnan ku nos tuma i ta masha fasil papiele ora bo no ta den gobiernu. Komo representante di pueblo mi ta verwacht apoyo pa urgi e pueblo pa sigui bai bakuna. Tene distansha i higiena laba man i hasi apelashon na nos outoridatnan pa plama aglomerashon i tene kayanan trankil. Korda ku henter e pueblo aki ta vunerabel na e pandemia aki esaki ta nifika ami ku abo i henter Parlamento tambe. Nos mester korda semper ku nos Mayornan, nos rumannan nos yunan, tio i tantanan, nos amigu i amiganan nos bisiñanan i konosinan tambe ta vunerabel pa kore e riesgo pa tambe haña e COVID. Ban duna nos aporte pa bringa e pandemia enbes di kritika sin tin un solushon. Ta einan ami ta, apoya pa keda kas kuida nos mes i nos famia, apoya pa tene distansha sosial, apoya pa tene higiena, laba mannan. Ta masha fasil nos bini ku tokedi keda sera tur tur kaminda mientras ta nos komportashon ta e problema prinsipal. Ban nos tur apoya gobiernu pa plama aglomerashon laga outoridatnan aktua for di trenpan i no warda te ora ku a aglomera kaba ta aktua paso ta laat kaba. LAGA NOS NO DENK NA SO PERO DENK DOOR TAMBE RIBA E KONSEKUENSHANAN