 Curaçao Restaurants Associatie (CRA) Betreft: Service in onze restaurants / Asosiashon di Restorantnan, CRA. Indulgensia pa restorantnan.

Curacao 9 januari 2022

Curaçao Restaurants Associatie (CRA)

Betreft: Service in onze restaurants

Zoals bekend is heeft de hele wereld te maken met een omicron corona golf. Zo ook Curaçao. Dit treft ons allemaal en dus ook het personeel van restaurants aangesloten bij de CRA.

Veel van onze leden zijn hard getroffen, sommigen hebben hun deuren moeten sluiten vanwege de Covid situatie.

Naast de bovenstaande problemen is de avondklok naar een vroegere tijd gezet en dat heeft een grote rol bij het serveren van de gasten en het kunnen aanbieden van een optimale service. Bij binnenkomst worden gasten op de hoogte gebracht dat er geen optimale service is vanwege de situatie. Toch heeft de CRA ook gemerkt dat gasten klagen over het serviceniveau.

De Curaçao Restaurant Association wil hierbij een oproep doen aan alle gasten: U bent van harte welkom in één van onze restaurants, de deuren staan voor u open om van onze specialiteiten te mogen genieten. U moet echter ook begrijpen dat op dit moment onze medewerkers niet altijd de service kunnen leveren die U van ons gewend bent, en wij u willen geven, Ondanks personeelstekort, uitval en de maatregelen waaraan we ons moeten houden doen we er alles aan doen om u bezoek zo gezellig mogelijk te maken en zo goed mogelijk te laten verlopen.

Hierbij doet de CRA ook een oproep aan de regering van curaçao om het volgende serieus te overwegen: De aanbeveling van het RIVM voor het verminderen van de isolatie tijd naar 5 dagen over te nemen. CRA blijft zich houden aan de maatregelen die de regering heeft genomen, maar verneemt ook dat de CDC op 4 januari 2022 de isolatie dagen van een patiënt die Covid (Omicron) heeft verminderd naar 5 dagen. Er zijn ook al landen die deze nieuwe maatregel in werking hebben gebracht zoals de Verenigde staten, Nederland en ook ons buurt eiland Aruba.

Verschillende restaurants verkeren momenteel in financieel zwaar weer, ook hier vraagt de CRA aandacht voor. De regering van Curaçao kan zijn ogen niet sluiten voor de economische situatie die het eiland nu meemaakt.

—————————————————————————————————————–

Papiamentu:

9 di yaniüari 2022

KOMUNIKADO DI PRENSA di Asosiashon di Restorantnan, CRA.

Indulgensia pa restorantnan.

Manera ta konosi, Korsou ta sufri atrobe di un ola di Covid-19, den e kaso aki Omicron, kual ta afektando personal den restorantnan tambe.

Asosashon di restorantnan a bin nota ku mayoria di su miembronan ta sinti e efekto aki, i algun a hasta sera nan porta pa motibu di esaki.

Banda di esei, toke de keda a bira mas trempan, kual ta resulta ku den apenas algun ora, mester sirbi mayoria kliente. Esaki CRA a nota ku tin kliente ku ta asta rabia, pa motibu ku e servisio no ta optimal, aunke ku ta avisa e klientenan delanta di e situashon.

Ta p’esei, CRA ta hasi un suplika na tur kliente ku ta bishita restorantnan e dianan aki pa tene kuente ku esnan ku si ta trahando, I ta trahando duru, pa duna e miho servisio posibel.

CRA tambe ke hasi un suplika na gobiernu pa konsidera seriamente pa tuma over e rekomendashon di RVIM i redusi e kantidat di dia ku mester bai den karentena of isolashon na 5 dia. CRA ta sostene gobiernu ku e medidanan kual a wordu tuma, pero basa riba resultadonan di estudio sientifiko den hopi pais, entre otro CDC (Merka) dia 4 di yaniüari ultimo a disidi pa redusi e kantidat di dianan pa keda den karentena o isolashon. Ya kaba tin hopi pais ku a tuma e rekomendashon aki over, entre otro Merka, Hulanda, pero tambe Aruba.

Mirando ku diferente restorantnan a sufri hopi kaba finansieramente, i awor tampoko lo no tin sosten finansiero mas, nos ta spera ku gobierno lo konsidera e proposishonaki seriamente, pa asina mas lihe por sigi ku e desaroyo ekonomiko pa por mantene e restorantnan habri I tambe por mantene e kuponan di trabou.

