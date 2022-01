Gouverneur van Curaçao Op donderdag 6 januari heeft mevrouw Ingeborg Boswinkel haar boek ”Lesnan di mi kurason femenino” (“De lessen van mijn vrouwenhart”) aangeboden aan de Gouverneur van Curaçao, H.E. Lucille George-Wout.

Op donderdag 6 januari heeft mevrouw Ingeborg Boswinkel haar boek ”Lesnan di mi kurason femenino” (“De lessen van mijn vrouwenhart”) aangeboden aan de Gouverneur van Curaçao, H.E. Lucille George-Wout. Het boek geeft laagdrempelige informatie in het Papiaments over het vrouwenhart, hoe het vrouwenhart ziek wordt, wat de symptomen zijn van hart- en vaatziekten bij vrouwen en wat vrouwen zelf kunnen doen om hun hart gezond te houden.