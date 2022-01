Informashon relashoná ku servisionan di Ministerio di GMN



Willemstad – Pa medio di esaki Ministerio di GMN ta partisipá ku relashoná ku COVID, pa e siman aki ainda su departamentunan na ofisina prinsipal na Colon no ta funshoná manera ta kustumber. Ta trata aki di RASE i departamentu di Maneho. Den kaso ku ta deseá kontakto ku un persona di e departamentunan menshoná por laga un mensahe serka e pòrtier pa e persona konserní. Pa kontakto ku un persona di e departamentu enkargá ku Pèrmit di Molèster (Hindervergunning) por hasi esaki via number di telefòn 522 0224. Den kaso di keho relashoná ku medio ambiente por hasi esaki via number di telefòn 525 2587 òf 0800 0877.



Lokèt di AVB (ántes LVV) ta habrí nòrmal pa duna servisio na públiko i na Asuntunan Veterinario ta kontinuá ku matansa riba djarason so. Pa mas informashon relashoná ku Asuntunan Veterinario por whatsapp via numbernan 689 1291 òf 6851292. Departamentu di THZ a informá kaba ku debí na falta di personal, e departamentu di kurmentu lo ta será temporalmente te próksimo aviso. Ministerio di GMN ta pidi komunidat diskulpa pa kualke inkumbiniensha ku e situashon imprevisto aki por trese kuné. Pa otro siman lo bolbe evaluá e situashon i lo komuniká esaki na públiko debidamente.

