Minster Dangui Oduber

MINISTER ODUBER NA UN FORMA HABRI Y TRANSPARENTE A CONTESTA TUR PREGUNTANAN HACI REFERENTE FRADUE NA DVG

ORANJESTAD – Recientemente Minister di Salud Publico Dangui Oduber den un carta a contesta miembronan di Parlamento di Aruba sra. Wyatt-Ras y sra. Lopez-Tromp riba nan preguntanan haci tocante entre otro e Aruba Health App, e investigacion cu tin adando y precedimento di pagonan pa cu e PCR test.

Minister Dangui Oduber a mustra e miembronan di Parlamento riba e hecho cu ta Directie Volksgezondheid Aruba (DVG Land Aruba) ta doño di e Aruba Health App y tin full control di esaki. E Aruba Health App a keda desaroya hunto cu Setar NV. A splica riba e hecho tambe cu no tabata tin tempo pa haci un destaho publico como cu Aruba ta pasando den un crisis y un destaho publico lo a tuma mucho tempo y ta pesey a opta pa uza nos compania estatal di Setar NV pa yuda desaroya e App.

Pa locual ta e investigacion cu ta andando tambe e miembronan di Parlamento a haya nan contesta. Minister Oduber a splicanan cu e 2 personanan cu ta ser investiga no ta ambtenaar y tampoco no ta of tabata coordinador di Minister Oduber, e personanan aki ta contractant cu land Aruba a contracta temporalmente pa traha den e crisis mesos cu hopi otronan.

Tambe e mandatario a contesta cu e la wordo poni na altura di e iregularidadnan den e prome siman di oktober 2021. Na e momento ey e la instrui DVG pa haci un investigacion interno cual a sosode. Ora esey a keda cla y a haya sa ken ta e sospechosonan, a kita nan acceso, a pone nan riba non-actief y a termina nan contract. E mandatario a meld na Ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) kiko ta pasando y a instrui DVG pa entrega un keho na Ministerio Publico pa asina tin un investigacion penal.

Pa tur e preguntanan haci tocante e PCR test y ken ta ricibi e pago di esaki, Minister Oduber a contesta e dos Parlamentarionan lo siguiente. Tur pago di PCR test ta keda administra pa LabHOH, es decir personal di DVG no ta wak e transaccionnan aki.

Minister Dangui Oduber a contesta un total di 46 pregunta di cual 13 pregunta di sra. Lopez-Tromp y 33 pregunta di sra. Wyatt-Ras. Minister Oduber semper a hiba un maneho transparente y ta spera cu miembronan di Parlamento Lopez-Tromp y Wyatt-Ras por tin un poco mas trankilidad awor cu tur nan preguntanan a keda contesta.

