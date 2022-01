Representashon di Hulanda na Willemstad awe a hasi un donashon na asosiashon deportivo RKSV Scherpenheuvel, ku na komienso di e aña aki a bira víktima di robo i destrukshon. / Vertegenwoordiging van Nederland geeft RKSV Scherpenheuvel steuntje in de rug

De Vertegenwoordiging van Nederland in Willemstad heeft vandaag een donatie gedaan aan sportvereniging RKSV Scherpenheuvel, die begin dit jaar het slachtoffer werd van diefstal en vernieling.

De gemeenschap van Curaçao heeft massaal gehoor gegeven aan het verzoek van RKSV Scherpenheuvel om de sportvereniging weer op de been te helpen en ook de Vertegenwoordiging van Nederland in Willemstad vormt hier geen uitzondering op.

De Vertegenwoordiging van Nederland had eind 2021 al trainingsmateriaal aan de vereniging geschonken, maar ook deze is bij de diefstal begin dit jaar deels gestolen. Als steun aan RKSV heeft de Vertegenwoordiging van Nederland vandaag ook een donatie gedaan. “Het is altijd erg leuk om te zien dat er veel wordt gevoetbald op Curaçao. Daarom is het zo jammer dat deze vereniging het slachtoffer is geworden van diefstal. Dat is vooral heel spijtig voor de leden, jong en oud. Die willen gewoon graag trainen en wedstrijden spelen en dat gaat nu niet. Ook in Nederland spelen we graag voetbal. Daarom helpen we deze vereniging om de draad weer op te pakken zodat de leden snel weer het veld op kunnen. We wensen ze veel succes en speelplezier!”, zegt Erwin Arkenbout, de Vertegenwoordiger van Nederland.