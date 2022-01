Michelangelo Martines Frakshon di KEM preparando un proposishon pa Gobiernu di Korsou,

Frakshon di KEM preparando un proposishon pa Gobiernu di Korsou,

A jega tempu pa bini ku un Denktank( un grupo di profeshonalnan penshonado y jong profeshonals) ku mester sinta huntu y bini ku proposishonnan ( Konsehonan )y direkshon y vishon riba termino kortiku y termino largu Pa Gobiernu di Korsou!!

Den nos Proposishon ku nos lo bai entrega na Gobiernu nos lo bai den detalles di kon Precies un Denktank asinaki mester wordu hinka den otro y kiko precies nos ta verwacht di e Organo aki.

No ta algu pa e Gobiernu sinti su mes malu kune, mirando ku kasi tur Pais na Mundu ta hasi uso di nan Denktank manera nos lo bai propone Gobiernu di Korsou!!

E Denktank aki su konsehònan lo no ta bai ta bindend ( dus ta keda na e Gobiernu di turno ku e ta voeruit e Konsehò uit si of no )

Paisnan manera; Hulanda, Merka, Duitsland, Inglatera y hopi mas tur ta tuma konsego serka e Denktank di nan Pais ku ta traha ku un Vishon di 40/50 anja delanta!!

Keda pendiente pa e Proposishon di Partido KEM ku si ta kere ku den union nos lo vense sigur!!