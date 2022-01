Breaking news: Kurpa sin bida ta drif na entrada di Piscadera Baai

Awe mahinta a drenta un melding na RCC ku un kayaker ku a ser haña den e mondi di mangrove na entrada di Piscader, mesora a bati alarma na yegada di outoridatnan a bin topa ku un kurpa sin bida,

Vanochtend tegen 09:45 kreeg de Rescue & Coordination (RCC) van de Kustwacht een bericht binnen van een kayaker, dat hij een lijk heeft gevonden in de mangrove bossen bij de ingang van Piscadera baai. Er is meteen een Metal Shark naar de locatie gestuurd en de politie is op de hoogte gebracht. Het lichaam is geborgd en de zaak wordt nu verder onderzocht.

Onze condoleances gaat uit naar de familie van de overledene.

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr



Pinterest

Pocket



Skype