Minister di OWCS

Señor Sithree van Heydoorn

PRESENTE

Kòrsou, 23 di yanüari 2022

Tópiko: Pago di mas konstatá na Direktiva di Skolnan

Apresiabel señor Minister,

Frakshon di MFK a tuma nota ku for di aña 2010 no a hasi kuenta ku e diferente

Direktiva di Skolnan, relashoná ku sèn ku nan ta risibí tur aña pa por manehá

skolnan.

For di informashon ku suskrito ta disponé di dje ta parse ku e suma aki ta entre

13 pa 15 mion florin, durante di e último 10 añanan ku a transkurí. Esaki ta mas

o ménos 1.5 mion pa aña. Esaki sigur ta algu di preokupashon mirando e

situashon finansiero di Kòrsou i mester hasi lo máksimo pa esaki no sosodé mas

den futuro.

Pa e motibunan ariba menshoná i hasiendo uso di artíkulo 96 di Reglamentu di

órden di Parlamento di Kòrsou, nos kier a hasi Minister di OWCS, Sithree van

Heydoorn e siguiente preguntanan;

1. Dikon ta awor numa, Ministerio di OWCS ta hasi kuenta di e periodo di 2010 –

2020 ku e diferente direktiva di skolnan ta risibí pa enseñansa?

2. Kiko ta e motibu ku a paga alrededor di 13 pa 15 mion florin di mas na

Direktiva di Skolnan?

3. Direktiva di Skolnan ta entrega kuentanan anual na tempu na Ministerio di

OWCS?

4. Kua ta e ròl ku SOAB a hunga den trahamentu di e kuentanan relashoná ku e

sumanan ku Direktiva di Skolnan ta risibí?

5. Kiko Minister ta bai hasi pa den futuro evitá ku di parti di Direktiva di Skolnan,

pero tambe di parti di gobiernu no ta bai tin diskrepansia den e aspekto aki?

Suskrito ta keda pendiente di Minister su kontesta, teniendo kuenta ku e periodo

akordá entre Parlamento i Gobièrnu.

Atentamente

David Seferina

Parlamentario pa

frakshon di MFK

