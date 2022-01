Debat en technische briefing over coronavirus

De Tweede Kamer debatteert op woensdag 26 januari vanaf 13.00 uur over de ontwikkelingen rond het coronavirus. Voorafgaand krijgen Kamerleden van 9.30 tot 12.00 uur een technische briefing over dit onderwerp. De presentaties van de briefing vindt u bij aanvang in dit bericht. Het debat en de briefing zijn live te volgen via deze website en de app Debat Direct.

Debat

Voor het debat komen naar verwachting minister-president Mark Rutte en minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) naar de Kamer. De Kamerleden spreken onder meer over de maatregelen die zijn afgekondigd tijdens de persconferentie van het kabinet op dinsdag 25 januari.

Volg het live

Het plenaire debat is vanaf 13.00 uur te volgen via de livestream op deze website en de app Debat Direct. Het debat wordt live ondertiteld en is ook te volgen via een livestream met gebarentolk.

Technische briefing

De briefing aan de leden van de commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) wordt verzorgd door Karina Raaijmakers, directeur bij de Nederlandse Zorgautoriteit, en Jaap van Dissel, directeur van het Centrum voor Infectieziektebestrijding van het RIVM.

Presentaties

Bekijk de presentatie van Karina Raaijmakers (Nederlandse Zorgautoriteit)

Bekijk de presentatie van Jaap van Dissel (RIVM)

