Herdenking Ed van Thijn

De Tweede Kamer herdacht op dinsdag 25 januari om 15.05 uur Ed van Thijn. Hij was in de jaren 60, 70 en 80 Kamerlid voor de Partij van de Arbeid, van 1973 tot 1977 bekleedde hij de rol van fractievoorzitter. Van Thijn overleed op 19 december 2021 op 87-jarige leeftijd.

Gepassioneerd sociaaldemocraat

Ed van Thijn werd geboren in Amsterdam en studeerde daar na de oorlog politiek en sociale wetenschappen. Hij zat vijftien jaar in de Tweede Kamer. In 1967 werd hij gekozen voor de Partij van de Arbeid (PvdA). Veertien jaar later trad hij aan als minister van Binnenlandse Zaken, in 1982 en 1983 nam hij weer plaats in de Kamer.

Van Thijn stond bekend als gepassioneerd sociaaldemocraat en mensenrechtenstrijder. Ook maakte hij zich hard voor bestuurlijke vernieuwing. Van Thijn bekleedde in zijn leven verschillende politieke en bestuurlijke functies. Zo was hij ook lid van de Eerste Kamer en burgemeester van Amsterdam. Van 1995 tot 2003 werkte hij als bijzonder hoogleraar aan de Universiteit van Amsterdam.

Stadsman en staatsman

“We gedenken hem als een warm en bevlogen man. Een daadkrachtige denker. Stadsman en staatsman”, aldus Kamervoorzitter Vera Bergkamp tijdens de herdenking. In haar toespraak noemde ze Van Thijn ‘een bestuurder die fouten durfde te maken, ze eerlijk toegaf en er ook nog op reflecteerde’. Bergkamp refereerde ook aan zijn jeugd en de invloed die het overleven van de Tweede Wereldoorlog had op zijn latere leven. Ed van Thijn was iemand die als kleine jongen leefde met de holocaust op zijn hielen, zei zij hierover. “Er sluimerde in hem een heilige woede over de angst, vernedering en ongelijkheid, die mensen wordt aangedaan.”

Lees de volledige toespraak van Kamervoorzitter Bergkamp en kijk de herdenking terug.

