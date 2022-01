Het vragenuur van dinsdag 25 januari

Het vragenuur van dinsdag 25 januari gaat over de volgende onderwerpen: de situatie in Oekraïne en het bericht dat Europa een eventueel dichtdraaien van de gaskraan door Rusland niet zomaar kan opvangen.

Dit zijn de vragen in het vragenuur

Jasper van Dijk (SP) aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, bij afwezigheid van de minister van Buitenlandse Zaken, over de situatie in Oekraïne (Trouw.nl, 21 januari 2022)

(SP) aan de minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, bij afwezigheid van de minister van Buitenlandse Zaken, over de situatie in Oekraïne (Trouw.nl, 21 januari 2022) Raoul Boucke (D66) aan de minister voor Klimaat en Energie over het bericht ‘Als Rusland de gaskraan dichtdraait, kan Europa dat niet zomaar opvangen’ (Nu.nl, 23 januari 2022)

Live volgen

Het vragenuur is elke dinsdag om 14.00 uur. Bekijk het vragenuur met de app Debat Direct. Of kijk via deze website, in video of audio. Het vragenuur wordt live uitgezonden op Nederland 1 en op NPO Politiek en live ondertiteld. Het vragenuur is ook te volgen via een livestream met gebarentolk.

Samenvatting

Van elke vraag wordt een samenvatting gemaakt in een kort webverslag. Deze verschijnen kort na het vragenuur.

Verslag

Van het vragenuur wordt een woordelijk verslag gemaakt. Dit staat binnen vier uur na het uitspreken van de vragen op deze website.

Terugkijken

Terugkijken kan ook. Enkele uren na het vragenuur kunt u via Debat Gemist alle vragen nog eens terugkijken.

Selectie van vragen voor het vragenuur

Tijdens het vragenuur komen maximaal zes vragen aan bod. Lees hoe de Voorzitter de selectie van vragen voor het vragenuur bepaalt.

