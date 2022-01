Notisia di polis di djabierne 21 di yanuari te ku djaluna 24 di yanuari 2022 / Politieberichten van vrijdag 21 januari tot en met maandag 24 januari 2022

Notisia di polis di djabièrnè 21 di yanüari te ku djaluna 24 di yanüari 2022

Kiebro den kas situá na Kaya Avelino J. (Abechi) Cecilia

Den oranan di mardugá di djaluna 24 di yanüari a drenta keho di kiebro den un kas situá na Kaya Avelino j. (Abechi) Cecilia. Deskonosínan a bai ku vários hèrmènt. Ta investigando e kaso.

Aksidente entre dos outo

Riba djasabra 22 di yanüari, alrededor di 11.15 or di anochi un aksidente entre dos outo a tuma lugá. Outo 1 tabata koriendo riba Kaya Macario Sint Jago i a lora pa subi Kaminda Jato Bako i hasiendo esaki a dal den outo 2 ku tabata koriendo stret riba Kaminda Jato Bako, bayendo den direkshon di Amboina. Ambulans a transportá shofùr di ámbos outo pa hospital pa tratamentu médiko.

Ladronisia di skuter

Riba djasabra 22 di yanüari a drenta keho di ladronisia di un skuter kolo shinishi skur di marka SYM, numerá MF-2812. E skuter tabata pará, sin lòk, dilanti di un kas situá na Kaya Venus i deskonosínan a bai kuné entre 10.30 or di anochi di 21 di yanüari i 3 or di atardi di 22 di yanüari. E kaso ta bou di investigashon.

Outo ta bòltu

Alrededor di 12.30 or di mardugá riba djasabra 22 di yanüari un aksidente a tuma lugá riba Kaya Korona. Pa motibu deskonosí, un outo a bòltu. Na promé instante a atendé ku shofùr di e outo na e sitio mes pero al final a transporte ku ambulans pa hospital pa tratamentu médiko.

Kandela den kas

Riba djabièrnè 21 di yanüari, alrededor di 3 or di atardi a drenta notifikashon tokante kandela den un kas situá na Den Tuna. Na yegada di polis i brantwer no tabatin niun hende na kas. Brantwer a paga e kandela. Kousa di e kandela no ta konosí.

Aksidente na trabou

Alrededor 12:15 or di mèrdia riba djabièrnè 21 di yanüari, pa motibu deskonosí un hòmber a kai den un kashi di koriente. E hòmber a kai di tal manera den e kashi ku su pia i hep drechi a keda pega den un kanal. Koleganan di e hòmber logra sake for di e kashi en espera di ambulans. Ambulans a transporte pa hospital pa tratamentu médiko.

Aksidente Kaminda Gurubu

Den oranan di mainta riba djabièrnè 21 di yanüari, un aksidente a tuma lugá na Kaminda Gurubu. Un outo a dal den un palu di lus, dor di kua e palu di lus a bai kai riba kaminda. Personal di ambulans a chek shofùr di e outo na e sitio mes i e no mester a bai hospital. Personal di WEB tambe a akudí na e sitio pa asina kita koriente di e palu di lus pa esaki no a bira un peliger pa esnan presente.

Aksidente ta kulminá den persekushon ku machete

Riba djadumingu 23 di yanüari un aksidente entre dos outo a tuma lugá riba Kaya Aruaco. Esaki a duna motibu pa shofùr di ámbos outo menasa otro ku machete. A detené un hòmber di inisial W.M.B. di 29 aña di edat i e hòmber di inisial L.A.S.D. di 31 aña di edat en konekshon ku violashon di Lei di Arma BES.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

Politieberichten van vrijdag 21 januari tot en met maandag 24 januari 2022

Inbraak in woning aan de Kaya Avelino J. (Abechi) Cecilia

In de nachtelijke uren van maandag 24 januari werd aangifte gedaan van inbraak in een woning aan de Kaya Avelino J. (Abechi) Cecilia. Onbekenden hebben verschillende gereedschappen meegenomen. De zaak wordt onderzocht.

Aanrijding tussen twee auto’s

Op zaterdag 22 januari vond omstreeks 23:15 uur een aanrijding tussen twee auto’s plaats. Auto 1 reed op de Kaya Macario Sint Jago en sloeg af om de Kaminda Jato Bako op te rijden waardoor hij tegen de auto 2 botste die rechtdoor, richting Amboina, op de Kaminda Jato Bako reed. De bestuurder van beide auto’s werd met de ambulance naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling.

Diefstal scooter

Op zaterdag 22 januari werd aangifte gedaan van diefstal van een donkergrijze scooter van het merk SYM met kenteken MF-2812. De scooter stond, niet op slot, voor een woning aan de Kaya Venus en is door onbekenden meegenomen tussen 22:30 uur op 21 januari en 15:00 uur op 22 januari. De zaak wordt onderzocht.

Auto over de kop

Omstreeks 00:30 uur op zaterdag 22 januari vond een eenzijdige aanrijding plaats op de Kaya Korona. Een auto ging om nog onbekende oorzaak over de kop. De bestuurder van de auto werd in eerste instantie ter plekke behandeld door het ambulance personeel maar werd uiteindelijk toch naar het ziekenhuis meegenomen voor verder onderzoek.

Brand in woning

Op vrijdag 21 januari, omstreeks 15:00 uur melding over brand in een woning in Den Tuna. Bij aankomst van de politie en de brandweer was er niemand thuis. De brandweer bluste de brand. Oorzaak van de brand is niet bekend.

Bedrijfsongeval

Omstreeks 12:15 uur op vrijdag 21 januari, viel een man bij een toeristische accommodatie in Belnem, om nog onbekende oorzaak, in een elektriciteits kast. De man kwam met zijn rechterbeen en heup in een kanaal van de kast vast te zitten. De man werd door collega’s uit de kast gehaald in afwachting van de ambulance waarna hij met naar het ziekenhuis werd gebracht voor medische behandeling.

Aanrijding Kaminda Gurubu

In de ochtenduren op vrijdag 21 januari vond een eenzijdige aanrijding plaats op de Kaminda Gurubu. Een auto botste tegen een lantaarnpaal, waardoor de lantaarnpaal op het wegdek terecht kwam. De bestuurder van de auto werd ter plekke door het ambulancepersoneel gecheckt en hoefde niet mee naar het ziekenhuis. WEB personeel kwam ook ter plekke om de stroom van de lantaarnpaal te halen zodat het er geen gevaar was voor de aanwezigen.

Aanrijding leidt tot achtervolging met machete

Op zondag 23 januari vond een aanrijding tussen twee auto’s plaats op de Kaya Aruaco. Dit leidde ertoe dat de bestuurders van beide auto’s elkaar met een machete bedreigden. De 29-jarige man met initialen W.M.B. en de 31-jarige man met initialen L.A.S.D werden aangehouden voor het overtreden van de wapenwet BES. De zaak wordt onderzocht.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 717 7251.

