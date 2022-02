Onderzoek naar sociale veiligheid in de Tweede Kamer

Er komt een breed, onafhankelijk onderzoek naar sociale veiligheid onder Kamerleden, fractiemedewerkers en ambtenaren bij de Tweede Kamer. Dat gebeurt in opdracht van Kamervoorzitter Vera Bergkamp.

Onafhankelijk

In 2021 is het beleid rondom sociale veiligheid in de Tweede Kamer geactualiseerd. Voor het eerst wordt nu een onderzoek specifiek over het onderwerp sociale veiligheid gehouden onder Kamerleden, fractiemedewerkers en Kamerambtenaren. Het onderzoek wordt op dit moment met een onafhankelijke partij voorbereid.

Beleid

Een breed onderzoek naar sociale veiligheid geeft een beeld over het werkklimaat in de Tweede Kamer en biedt basis om het beleid rondom sociale veiligheid eventueel nog verder te verbeteren, aldus de Voorzitter.

Bespreekbaar maken

Eind januari stuurde de Voorzitter een bericht aan Kamerleden, fractiemedewerkers en Kamerambtenaren waarin zij de huidige activiteiten binnen de Kamer op het gebied van sociale veiligheid onder de aandacht brengt. Het bespreekbaar maken van omgangsvormen en feedback geven is een belangrijk onderdeel daarvan, schreef zij daarin. Daarom worden er komend voorjaar trainingen georganiseerd. Hieraan kunnen zowel ambtenaren als fractiemedewerkers meedoen.

