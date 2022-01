Trabou di mantenshon di kaya ta sigui

Kralendijk – E trabounan pa drecha diferente kaya na Boneiru ta sigui. Esaki komo parti di e proyekto piloto di mantenshon struktural di kaya. Direktorado di Planifikashon i Desaroyo di Entidat Públiko Boneiru ta ehekutando e proyekto di rekonstrukshon di kaya segun e plan pa aña 2022. Den bario Mamparia Kutu ku ta konektá ku Nieuw Amsterdam a kuminsá ku trabou di pone klenku. E trabou akí, si tur kos kana bon, lo tin un durashon di kuater siman. Entidat Públiko Boneiru ta pidi habitantenan di e bario pa tene kuenta ku e trabounan akí.

Onderhoudswerkzaamheden aan wegen weer opgepakt

Kralendijk – De onderhoudswerkzaamheden aan verschillende wegen zijn weer opgepakt. Dit is onderdeel van het pilotproject om de wegen van Bonaire op structurele wijze te onderhouden. De Directie Ruimte & Ontwikkeling van het openbaar lichaam Bonaire is belast met de uitvoering van de werkzaamheden volgens het wegenplan voor het jaar 2022. In de wijk Mamparia Kutu die verbonden is met Nieuw Amsterdam is al begonnen met het leggen van klinkers. Volgens de planning nemen deze werkzaamheden vier weken in beslag. Het Bonairiaanse eilandbestuur vraagt de inwoners van de wijk om rekening te houden met deze werkzaamheden.

