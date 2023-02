Pais Kòrsou ta aktua ilísito kontra di VPCO / Het Land handelt onrechtmatig jegens VPCO

Willemstad – Korte den Promé Instansha di Kòrsou a disidí awe ku Pais Kòrsou

ta aktua ilísito kontra di VPCO dor di finansiá e enseñansa ofresé dor di VPCO

insufisiente. Korte a ordená Pais Kòrsou pa ahustá e tarifanan i normanan usá

pa kalkulá e supsidio ku Pais Kòrsou mester paga VPCO te na un suma ku ta

sufisiente pa VPCO por garantisá edukashon di kalidat. Tambe Pais Kòrsou a

wòrdu ordená pa paga VPCO, komo forskòt, un suma di mas ku NAf 2 mion

florin pa kada aña eskolar, kuminsando e aña eskolar 2023/2024, te na

momentu ku Pais Kòrsou ahustá e tarifanan i normanan.

Het Land handelt onrechtmatig jegens VPCO

Willemstad – Het gerecht in eerste aanleg van Curaçao heeft vandaag bij

vonnis geoordeeld dat het Land onrechtmatig handelt jegens VPCO door het

door VPCO verzorgde onderwijs ontoereikend te financieren. Het Land is

bevolen de tarieven en normen gebruikt in de bekostigingsmethodiek aan te

passen tot deugdelijke bedragen die een einde maken aan de

onrechtmatigheid. Het Land is voorts veroordeeld om bij voorschot en met

ingang van het schooljaar 2023/2024 een bedrag van ruim NAf 2 miljoen per

schooljaar aan VPCO te betalen en elk schooljaar te blijven betalen totdat

aanpassing van de tarieven en normen zal hebben plaatsgevonden.