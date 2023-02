Leeftijdsgrens als criterium zorgcontract onverbindend

Den e sentensia aki, Korte ta evaluá e apelashon hasí dor di e demandante

kontra di e desishon di SVB pa pone un fin na e relashon hurídiko eksistente

entre e demandante i SVB. SVB a tuma e desishon ei mirando ku e demandante

a pasa e edat di 65 aña dia promé di yanüari 2023. SVB no tabatin e derecho di

tuma e desishon aki. Na promé lugá, SVB no tin e outoridat legal pa pone un

fin na e relashon hurídiko ku e demandante dor ku esaki a alkansá e edat di 65

aña. Na di dos lugá, tin kuestion di diskriminashon di edat sin ku tin un

hustifikashon ophetivo pa esaki.

Dikon SVB no tin e outoridat legal pa tuma e desishon aki?

Promé di febrüari 2013 a introdusí e Ordenansa Nashonal tokante di Seguro

Médiko Básiko (Lv Bvz). A introdusí e ordenansa nashonal aki entre otro komo

parti di e proseso di reforma di kuido di salubridat debí na e situashon

finansiero di Pais Kòrsou. Pa yega na ahoro di kosto den kuido médiko a

elaborá i publiká, entre otro, e Ordenansa Nashonal Kriterionan Adishonal pa

Akuerdonan di Kuido (PB 2019, 28). Un di e kriterionan den e ordenansa aki ta

ku un profeshonal médiko individual lo no a alkansá e edat kaminda e derecho

di penshun di behes ta nase segun e Ordenansa Nashonal di Penshun di Behes

General (Lv AOV). E edat kaminda e derecho di penshun di behes ta nase,

manera indiká den e Lv AOV ta 65 aña. Artíkulo 7.1, insiso 4 di e Lv BVZ ta

definí eksplísitamente ku e kriterionan adishonal ku e akuerdonan di kuido

minimalmente tin ku kumpli kune, por solamente referí na akuerdonan di

kuido establesé después di e entrada na vigor di, den e kaso aki, e Ordenansa

Nashonal Kriterionan Adishonal pa Akuerdonan di Kuido. Te ku e momento

aki, SVB no a sera ningun akuerdo di kuido, ni tampoko ku e demandante.

Pues, SVB no tabata por a terminá e relashon hurídiko eksistente a base di e

ordenansa aki. E Areglo di Kolaborashon na Seguro Sosial 1960 no ta duna SVB

e outoridat pa terminá e relashon hurídiko ku e demandante pa e motibu ku el

a kumpli 65 aña.

Dikon por papia di diskriminashon di edat sin hustifikashon ophetivo?

Diskriminashon di edat prohibí ta eksistí si e aplikashon di esaki ta obligá SVB

pa trata kousanan igual di forma desigual sin un hustifikashon ophetivo

rasonabel. E aplikashon di un edat di penshun obligatorio ta un forma di

diskriminashon di edat. Ta bèrdat ku e demandante no ta empleado di SVB ku

mester bai ku penshun obligatoriamente, pero e demandante ta dependé pa

mayor parti den su praktèik di aseguradonan di SVB. En efekto, e lo no por

ehersé su praktèik di un manera rèndabel después di yega na e edat di 65 aña.

Lokual ku tin den enota di aklarashon, ta insufisiente pa konkluí ku e límite di

edat ta un rekurso adekuá i nesesario pa e metanan fihá dor di Pais Kòrsou den

kuido. Pues no tin hustifikashon ophetivo i rasonabel pa e distinshon ku e

límite di edat ta efektuá. Esaki no ta konta solamente den e kaso di e

demandante den su profeshon komo partera, pero tambe pa tur otro

profeshonal médiko den e sentido di LB nvz. Pa e rason ei, e ártikulo, insiso 1,

palabranan inisial i bou di c, di e Ordenansa Nashonal Kriterionan Adishonal

pa Akuerdonan di Kuido no ta vinkulante.

In deze uitspraak beoordeelt het Gerecht het beroep van eiseres tegen de

beslissing van de SVB om de tussen eiseres en de SVB bestaande

rechtsverhouding te beëindigen. De SVB heeft die beslissing genomen, omdat

eiseres per 1 januari 2023 de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt. De SVB heeft deze

beslissing niet mogen nemen. In de eerste plaats is er geen wettelijke

bevoegdheid aan de SVB gegeven om vanwege het bereiken van de 65-jarige

leeftijd de rechtsverhouding met eiseres te beëindigen. In de tweede plaats is

sprake van leeftijdsdiscriminatie zonder dat daarvoor een objectieve

rechtvaardiging is.

Waarom is er geen wettelijke bevoegdheid voor de SVB voor deze beslissing?

Per 1 februari 2013 is de Landsverordening basisverzekering ziektekosten (Lv

Bvz) ingevoerd. Deze landsverordening is ingevoerd onder meer in het kader

van een hervormingstraject in de gezondheidszorg vanwege de financiële

situatie van het Land Curaçao. Om tot kostenbesparing in de zorg te komen is

onder andere het Landsbesluit nadere criteria zorgcontracten (PB 2019, 28)

opgesteld en op 12 juni 2019 is gepubliceerd. Een van de criteria in dat

Landsbesluit is dat een individuele medisch beroepsbeoefenaar de leeftijd

waarop het recht op ouderdomspensioen als bedoeld in de Landsverordening

Algemene Ouderdomsverzekering (Lv AOV) ontstaat, nog niet heeft bereikt.

De leeftijd waarop het recht op ouderdomspensioen als bedoeld in de Lv AOV

ontstaat is 65 jaar. Artikel 7.1, vierde lid, van de Lv Bvz bepaalt expliciet dat de

nadere criteria waaraan zorgcontracten ten minste moeten voldoen alleen

kunnen zien op zorgcontracten die na de inwerkingtreding van in dit geval het

Landsbesluit nadere criteria zorgcontracten tot stand komen. De SVB heeft nog

geen zorgcontract gesloten, ook met eiseres niet. De SVB kon dus de bestaande

rechtsverhouding met eiseres niet beëindigen op grond van dit landsbesluit.

De Regeling Medewerking aan de Sociale Verzekeringen 1960 geeft geen

bevoegdheid aan de SVB om de rechtsverhouding met eiseres te beëindigen

om de reden dat zij 65 jaar is geworden.

Waarom is sprake van leeftijdsdiscriminatie zonder objectieve

rechtvaardiging?

Er is sprake van verboden leeftijdsdiscriminatie als toepassing daarvan de SVB

zou nopen gelijke gevallen ongelijk te behandelen zonder dat daarvoor een

objectieve en redelijke rechtvaardiging bestaat. De toepassing van een

verplichte pensioenleeftijd is een vorm van leeftijdsdiscriminatie. Weliswaar is

eiseres geen werkneemster van de SVB die verplicht met pensioen moet, maar

eiseres is wel voor het merendeel van haar inkomsten in haar praktijk

afhankelijk SVB-verzekerden. Feitelijk zal zij haar praktijk na het bereiken van

de 65-jarige leeftijd niet meer rendabel kunnen uitoefenen.

Wat in de Nota van Toelichting die ziet op de gestelde leeftijdsgrens staat

vermeld, is onvoldoende om te concluderen dat de leeftijdsgrens een passend

en noodzakelijk middel is voor de door het Land Curaçao gestelde doelen in

de zorg. Er is dus geen objectieve en redelijke rechtvaardiging voor het

onderscheid dat door de leeftijdsgrens wordt gemaakt. Dit geldt niet alleen in

het geval van eiseres met haar beroep van verloskundige, maar ook voor alle

andere medische beroepsbeoefenaren in de zin van het Lb nvz. Artikel 1, eerste

lid, aanhef en onder c, van Landsbesluit nadere criteria zorgcontracten is

daarom onverbindend.