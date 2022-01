Prestashon sektor di turismo desèmber

Apesar di promé mitar di aña ketu, 2021 ta marka aña di rekuperashon

Willemstad, 26 di janüari 2022 – CHATA i CASHA ta publiká tur luna e prestashon di hotèlnan, organisashonnan chikí den turismo, car rental i skolnan di buseo konhuntamente. Ku esaki ambos organisashon ta duna un bista balansá di e prestashon i rekuperashon di turismo i sektor di hospitalidat na Kòrsou.

CASHA ta presentá sifra di okupashon pa desèmber 2021

E okupashon di akomodashon den desèmber tabata 80%. Esaki ta un bahada chikí kompará ku e okupashon di novèmber di 83.1%. Sierto akomodashon a yega un okupashon di 100%, mientras e otronan a logra un okupashon di 56% pa 95%. Dos akomodashon a yega un okupashon di menos ku 50%, apesar ku ambos ta situá kant’i laman.

Reservashonnan ketubai ta tuma luga na último momentu i hende ta warda ahinda, ya ku hopi por kambia den un fregá di wowo. Miembro i koleganan ta kompartí ku nan ta yen pa e promé kuartal di 2022, sinembargo, sobrá di aña ahinda ta bashí. Reservashonnan pa verano, kontrario ku promé ku COVID, no ta drentando ahinda i den desèmber biaheronan tabata hasi kambio na nan biahe ketubai. E ekspektativa i speransa ta ku e trend aki ta baha o kaba kompletamente den 2022. Mayoria kanselashon ta relatá na COVID. Adishonalmente, hopi Kanades mester a kanselá nan biahe, ya ku e aerolinea Kanades, Air Canada, temporalmente lo no bula pa Kòrsou mas entrante fin di janüari.

Mas aleu, dos skol di buseo a partisipá na raportashon ku un okupashon average di 43%. Varios buseo a keda kanselá pa motibu di un resultado positivo di tèst despues di e di 3 dia. E okupashon average pa kompanianan di hür outo tabata 83.5%. Bishitantenan ta eksperensiá e strès di e proseso di imigrashon (tèst i dokumentonan) komo un molèster, i ta te despues di un resultado negativo di tèst despues di 3 dia nan por kuminsá disfrutá di nan vakashon. Varios bishitante a asta indiká di lo no a skohe pa e fakansi akí, si nan tabata sa di e proseso delantá.

Miembronan di CASHA ta kontentu di por hasi loke nan ta hasi mihó, sirbi bishitantenan ku akomodashon, buseo, outo di hür i tours. Kosnan ta bayendo den bon direkshon. 2021 a kaba riba un nota fantástiko i turistanan ta bishitando Kòrsou atrobe. Nos ta spera un 2022 yená ku turista i ku meskos ku otro pais, e molester di tèst baha i ku turistanan por kuminsá disfrutá di nan vakashon for di na momentu di reservashon.

Tokante CASHA

CASHA, e asosashon na bienestar di empresarionan chikí den sektor di turismo bou di kua akomodashon, kompanianan di hür outo, skolnan di buseo, taksi i kompanianan di ekskurshon, tours i eksperensianan.

CHATA ta presentá prestashon di hotèl pa desèmber i 2021 kompletu

Desèmber tabata un representashon igual na e lunanan anterior. 2021 a marka, apesar di e promé mitar di aña ketu, un aña di kresementu i rekuperashon. Den desèmber di 2021 Kòrsou tabatin un okupashon di hotèl di 75.2%. Kompará ku e mesun luna di e aña promé (29.1%), esaki ta un oumento di 158.8%. Kompará ku e okupashon di hotèl na desèmber di 2019, esaki ta un oumento chikitu tambe di 9.6%. E tarifa promedio diario na desèmber 2021 tabata $218.76. Kompará ku e mesun luna di e aña promé, esaki ta un oumento di 43.7% i kompará ku 2019 esaki ta un oumento di 18.1%

Pa loke ta trata e entrada pa kamber disponibel, aki tambe tin un oumento signifikante di 271.8% kompará ku e aña prromé. Di $44.25 pa $164.50 na 2021. Tambe kompará ku 2019 (promé ku COVID) esaki ta un oumento di 29.4%.

E prestashon di hotèl pa 2021 den su totalidat, apesar di e prestashon malu den e promé mitar di aña, klaramentu a oumentá kompará ku 2020 i tambe mensualmente, asta kompará ku sifranan promé ku COVID na 2019. E average okupashon di hotèl pa henter aña 2021 tabata 51.1%. Kompará ku e average di 2020 (35.4%) esaki ta un oumento di 44.4%. E tarifa promedio diario na 2021 tabata $163.36 i kompará ku 2020, esaki ta un oumento di 12.7%. Pa loke ta trata e average di entrada pa kamber disponebel, na 2021 esaki tabata $88.12 ku ta un oumento di 59.6% kompará ku 2020.

Aki por mira data di STR, kompará ku e último 2 añanan:

*Fuente: STR. Smith Travel Research (STR) ta e provedor lider di benchmarking kompetitivo, servisio di informashon i investigashon pa e industria di hospitalidat.

CHATA ta keda koutelosamente optimista, sinembargo ku tur e insiguridatnan ahinda den 2022, ta imposibel pa neglishá i ignorá siñansanan importante di e aña tras di lomba. Di akuerdo ku un investigashon kondusí pa e mundialmente konosí i renombrá firma di maneho i konsulta, McKinsey, 2021 tabata un aña di transformashon. Hende, korporashon i sosiedatnan a kuminsá enfoká pa dilanti pa influenshá futuro, na luga di simplemente sobrebibí presente.

CHATA ta premirá ku e trend di transformashon akí lo kontinuá den 2022 i tambe pa sektor di turismo. Biaheronan awor tin un apetit nobo pa biaha, motibunan diferente pa kua ta skohe nan destinashon di vakashon i ta interesá den destinashonnan ku ta ofresé un eksperensia diferente i úniko. Den 2021 nos a mira un turista transformá ku ta skohé pa Kórsou. Nan ta keda mas largu i gasta mas. Adishonalmente, e turista ku ta bishitá nos destinashon awor ta mas hoben ku promé.

CHATA ta sigui e desaroyonan di sektor hopi di aserka i di un manera strukturá i kaminda mester ta konsehá i sostené gobièrnu pa adelanto, ta desaroyá programa di edukashon i treinen pa desoroyo i rekuperashon di e sektor en general i asina mehoransa di un pilar ekonómiko grandi.,

Tokante CHATA

CHATA ta e asosashon representando alrededor di 250 miembro aktivo den sektor di turismo. E plataforma ta konsistí di e.o. hotèlnan mediano i grandi, skolnan di buseo, kompanianan di hür outo, taksi, kompanianan di atrakshon operadornan di tour i tambe aerolineanan.

CHATA i CASHA ta keda enfatisá i enkurashá pa tur miembro sigui kumpli ku regla i medidanan eksistente. Asina e situashon ta keda bou di kontròl i e rekuperashon di nos sektor di turismo por sigui prevalesé.

Prestaties toeristensector December

2021 gaat – ondanks slechte eerste helft – in de boeken

als het jaar van herstel

Willemstad, 26 januari 2022 – De belangenverenigingen CHATA en CASHA publiceren op maandelijkse basis gezamenlijk de prestaties van hotels, kleinschalige toeristische organisaties, autoverhuurbedrijven en duikscholen. Hiermee geven beide organisaties een gebalanceerd overzicht van de prestaties en het herstel van de toerisme en hospitality sector op Curaçao.

CASHA presenteert de bezettingscijfers van december 2021

De bezetting van de accommodaties in december bedroeg 80%, dit is iets minder dan in november toen we nog 83,1% haalden. Enkele accommodaties haalden een bezetting van 100%. De overige accommodaties haalden een bezetting tussen de 56% en 95%. Slechts twee accommodaties haalden beneden de 50% bezetting, ondanks dat beiden zich in de buurt van de zee bevinden.

Nog steeds komen veel boekingen last minute binnen, mensen wachten af, er kan immers veel veranderen in korte tijd. Van collega’s horen wij dat ze een volle agenda voor het eerste kwartaal hebben en de rest van het jaar staat nagenoeg leeg. Ook de boekingen voor de zomervakantie zijn, in tegenstelling tot pre-covid, nog niet begonnen. In december werd er nog steeds volop omgeboekt. De verwachting – en de hoop – is dat het in 2022 minder of niet meer zal voorkomen. De meeste annuleringen zijn Covid gerelateerd. Daarnaast hebben ook veel Canadezen moeten annuleren omdat de luchtvaartmaatschappij Air Canada, vanaf eind januari tijdelijk niet meer vliegt op Curaçao.

Verder hebben 2 duikscholen meegedaan aan de maandrapportage; gemiddelde bezetting bij hen was slechts 43%. Veel duiken werden geannuleerd omdat er op de 3e dag positief werd getest. De gemiddelde bezetting bij autoverhuurbedrijven komt uit op 83,5 %. Gasten ervaren de stress van het testen vooraf en de benodigde formulieren invullen als zeer belastend, pas wanneer er op de 3e dag negatief getest wordt, valt er een last van hun schouders en kan de vakantie beginnen. Velen geven aan dat wanneer ze alles vooraf hadden geweten er niet aan begonnen waren.

De CASHA leden zijn blij weer te kunnen doen waar ze goed in zijn: gasten ontvangen voor verblijf, duiken, huurauto of tours. Het gaat de goede kant op. Het oude jaar is fantastisch uitgeluid, toeristen weten Curaçao te vinden. We kijken uit naar een 2022 met veel toeristen en hopen dat net als andere landen de testen-last zal verminderen en toeristen weer volop vanaf het begin van de boeking van de voorpret mogen genieten.

Over CASHA

CASHA behartigt de belangen van kleine en middelgrote ondernemers werkzaam in de toeristische sector accommodatiehouders, duikscholen, autoverhuurbedrijven, taxibedrijven, attracties, tours en ‘experiences’.

CHATA presenteert de bezettingscijfers van december 2021 en jaarcijfers 2021

De maand december toont een gelijk beeld als de voorgaande maanden. 2021 gaat, ondanks de slechte eerste helft van het jaar, in de boeken als een jaar van groei en herstel. In de maand december 2021 had Curaçao een hotelbezetting van 75.2%. Vergeleken met het jaar daarvoor (29.1%) is dit een stijging van 158.8%. Als we de hotelbezetting van 2019 in kaart brengen, is dit ook een lichte stijging van 9.6%. De average daily rate (gemiddelde dagtarief) bedroeg in december 2021 $218.76. Vergeleken met dezelfde maand van 2020 is dit een toename van 43.7% en vergeleken met 2019 is dit een toename van 18.1%.

Voor wat betreft de revenue per available room (omzet per beschikbare kamer) is er ook sprake van een flinke stijging. Van $44.25 in 2020, naar $164.50 in 2021. Dit is een toename van 271.8%. Ook vergeleken met 2019 (vóór COVID) is dit een stijging van 29.4%.

De algehele hotel prestatie van het jaar 2021, is ondanks de slechte cijfers in de eerste helft van het jaar, duidelijk toegenomen vergeleken met 2020 en op maandbasis zelfs ook als deze met pre-covid jaar 2019 vergelijken. De gemiddelde hotel bezetting van geheel 2021 was 51.1%. Vergeleken met 2020 (35.4%) is dit een groei van 44.4% op jaarbasis. Het gemiddelde dagtarief bedroeg in 2021 $163.36. Vergeleken met 2020 is dit een toename van 12.7%. De gemiddelde opbrengst per beschikbare kamer (revenue per available room) was in 2021 $88.12. Dit is ook een groei van 59.6% ten opzichte van het jaar 2020.

In onderstaande tabel zijn de cijfers van STR vergeleken met de afgelopen twee jaren te zien:

*Bron: STR. Smith Travel Research (STR) is de leidende wereldwijde dienstverlener van benchmarking, informatievoorziening en onderzoek voor de hotel industrie.

CHATA blijft voorzichtig optimistisch, echter met alle onzekerheden die 2022 nog kan brengen, kunnen we de belangrijke leermomenten van 2021 niet negeren. Volgens een onderzoek dat gedaan is door adviesbureau, McKinsey, was het jaar 2021 een jaar van transformatie. Mensen, bedrijven en samenlevingen focussen vooral op de verandering in de toekomst en hoe ze zich hierop moeten aanpassen, in plaats van simpelweg overleven.

CHATA voorziet in 2022 dat deze trend van transformatie zich voorzet. En ditzelfde geldt voor toerisme; reizigers hebben nieuwe en andere reisbehoeftes, ze hebben andere beweegredenen bij het kiezen van een reisbestemming en reizigers zijn op zoek naar andere en unieke vakantie-bestemmingen. Al in 2021 zagen wij dat het profiel van de toerist die voor Curaçao kiest aan het veranderen is; toeristen blijven langer en spenderen meer. Ook hebben we gezien dat toeristen die ons eiland bezoeken, gemiddeld jonger zijn.

CHATA blijft de ontwikkelingen van de sector op de voet volgen. Daarnaast voorziet CHATA op structurele basis en desgevraagd de overheid van ondersteuning en advies en ontwikkelt zij educatie en trainingstrajecten, met als doel het herstel en de ontwikkeling van de sector en daarmee een grote pilaar van onze economie, zo veel mogelijk te stimuleren.

Over CHATA

CHATA behartigt de belangen van ruim 250 organisaties actief in de toeristische sector. Het platform behelst onder meer middelgrote- en grote hotels, duikscholen, autoverhuurbedrijven, taxibedrijven, attracties, touroperators, tours en luchtvaartmaatschappijen.

CHATA en CASHA blijven ervoor instaan dat al haar leden zich aan de geldende maatregelen houden, waarmee de situatie rondom de pandemie onder controle blijft en de herstart van de toerismesector op een veilige manier door kan zetten.

Performance tourism sector December

2021 marks – despite slow first half – a year of recovery

Willemstad, 26 January 2022 – On a monthly basis the associations CHATA & CASHA publish the figures regarding hotels, alternative accommodations, car rentals and diving schools. By doing this together, both associations aim to create a broader and balanced overview of Curaçao’s tourism & hospitality sector’s performance and recovery during the ongoing pandemic.

CASHA presents occupancy figures for December 2021

The accommodation occupancy in December was 80%, which is a little less than the November occupancy of 83.1%. Some accommodations reached an occupancy of 100% while the other accommodations reached an occupancy of 56% to 95%. Two accommodations reached an occupancy of less than 50%, even though they’re both located near the sea.

Bookings are still happening last minute, and people are still waiting to book their holidays, as a lot can change in the blink of an eye. Members and colleagues share to be fully booked for the first quarter of 2022; however, the rest of the year remains empty. Also, the summer bookings are, contraire to pre-covid, not coming in yet and in December travelers were still re-arranging their travels. The expectation and hope is that this trend decreases or even does not continue in 2022. Most cancelations are Covid related. Additionally, a lot of Canadians had to cancel their trip, as the Canadian airline, Air Canada, will not be flying to Curaçao temporarily as per the end of January.

Furthermore, two dive schools participated in the monthly reporting, with an average occupancy of 43%. Many dive trips were canceled due to a positive test result on the 3rd day. The average occupancy for car rentals was 83.5%. Guests are experiencing the stress of the island’s entry process (testing and documentation) as burdensome, as only after a negative 3rd day test result, they are able to start enjoying their vacation. Many guests even indicate to not have even started with their vacation planning if they knew about the process in advance.

CASHA-members are happy again they are able to do what they do best, serve guests with lodging, dives, car rental or tours. It’s going in the right direction. 2021 ended on a fantastic note, as tourists know their way to Curaçao. We look forward to a 2022 filled with tourists and hope that, just like other countries, the test-burden will lessen, and tourists can enjoy their trip starting from the booking preparations.

About CASHA

CASHA is the association for entrepreneurs with small businesses in the tourism sector including accommodations, car rentals, dive schools, taxis and excursion companies, attractions, and experiences.

CHATA presents occupancy figures for December and overall year 2021

December was an equal representation to the prior months. 2021 marks, despite the slow first half of the year, a year of growth and recovery. In December of 2021 Curaçao had a hotel occupancy of 75.2%. Compared to 2020 (29.1%) this is an increase of 158.8%. If we look at the occupancy data pre-COVID (December 2019), this is also a slight increase of 9.6%. The average daily rate also increased with 43.7% compared to 2020, to $218.76. Compared to December of 2019, this is also an increase of 18.1%.

As for the revenue per available room, numbers indicate a significant increase of 271.8% compared to 2020. From $44.25 in 2020 to $164.50 in 2021. Even compared to the pre-COVID data, the revenue per available room increased with 29.4%.

The overall hotel performance for 2021, despite the bad performance of the first half of the year, clearly increased compared to 2020 as well as monthly and even compared to pre-covid data from 2019. The overall average occupancy for 2021 was 51.1%. Compared to the overall 2020 occupancy (35.4%) this is an increase of 44.4%. The average daily rate of 2021 was $163.36. Compared to 2020, this is an increase of 12.7%. As for the overall average revenue per available room, in 2021 this was $88.12 which is an increase of 59.6% compared to 2020.

The table below, showcases the STR data compared to the last two years:

*Source: STR. Smith Travel Research (STR) is the leading global provider of competitive benchmarking, information services and research to the hotel industry.

CHATA remains carefully optimistic, however, with all the uncertainties that remain in 2022, it is impossible to ignore the important takeaways from the passed. According to recent research carried out by the world-renowned management consulting firm, McKinsey, 2021 was a year of transformation. People, corporations, and societies began to look ahead to influence their futures, rather than just surviving the present.

CHATA foresees this transformation trend continuing in 2022, also for the tourism sector. Travelers now have a new and different travel appetite, different reasons for selecting their holiday destination and are seeking different and unique experiences from a destination. In 2021 we saw a transformed tourist who chooses Curaçao, as they are staying longer and spending more. Additionally, the tourist that visits our destination is on average younger than before.

CHATA continues to monitor the developments of the sector closely and on a structural basis and when necessary, supports and advice the government, and develops various education and training programs, aiming on the recovery and development of the sector and therefore improving an important pilar of our economy.

About CHATA

CHATA is the association representing around 250 active members in the tourism sector. The platform consists of e.g., medium, and large hotels, dive schools, car rentals, taxis, attractions, tour operators and airlines.

CHATA and CASHA continue to encourage their members to abide to the current measures to keep the situation under control and continue recovery of the tourism sector in a safe way.

