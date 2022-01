Michelangelo Martines

Awe ora mi a tende Notisia mi a keda den shok skuchando un Kolega Parlamentario tildando OM di no ta midi ku e mesun midi y despues pidiendo OM pa persigi y kuminsa investigashon kontra Personanan ku a bini ta defama y insulta mama di nos Prome Minister, e motibu ku ami sigur a keda den shok ta di mira ku e petishon aki ta keda hasi di parti Politikonan ku tabata forma parti di oposishon 4 anja largu kaminda nan a aporta e tempu ei engrande na tur e tipo di insultonan y bagamunderia nan aki kontra e Prome Minister [rhuggenaath] di e tempu ei, sin nunka nan a sali y reklama of pone un paro na e asuntu aki, pa nos di Frakshon di KEM e politikonan aki ta esun kulpabel ku awe no tin niun klase di Respekt pa nos Mandatarionan!!