Prome Minister Evelyn Wever-Croes:

PROME MINISTER PRESENTE NA ACTO DI FIRMA LEASE AGREEMENT PA EDIFICIO NOBO PA MARITIEM POLITIE

Diaranson mainta, Prome Minister Evelyn Wever-Croes, hunto cu Minister Rocco Tjon, Minister Geoffrey Wever, Minister Dangui Oduber y tambe Director di Aruba Ports Authority, Sr. Marc Figaroa, a firma un ‘lease agreement’ pa un edificio nobo pa Maritiem Politie situa na APA.

Prome Minister a cuminsa na gradici APA y Aruba Hospitality and Security Foundation (AHSF) pa yuda Gobierno e momentonan aki.

Cuerpo di Maritieme Politie pa hopi tempo tabata ubica den edificionan menos adecua. Aworaki Gobierno ta presentando un solucion pa esaki y dentro di 6 luna lo tin facilidadnan mas adecua pa cuerpo policial por haci nan trabou na un forma ideal manera nan ta haciendo.

Prome Minister ta gradici colega Minister Rocco Tjon y su ekipo pasobra esaki ta e tipo di solucionnan cu Gobierno tin cu busca y sigui busca. Aruba ta pasando den retonan grandi. Durante e acto di firmamento, Prome Minister a expresa:

“Covid a dal nos hopi mas duro cu nos a kere y mientras nos ta purba lanta cabes y purba reconstrui nos pais dentro di e espacio limita financiero cu nos tin, tipo di solucionnan innovativo y practico den colaboracion y cooperacion asina, ta locual cu lo yuda nos pa nos sigui bay padilanti.

Nos sa cu e 2 ultimo añanan tras di lomba tabata hopi dificil tambe pa agentenan di cuerpo policial. No solamente pa e sacrificionan financiero di salario pero tambe presion di trabou. Nos no por corehi tur cos aworaki, nos ta depende di sosten di likides di Hulanda dus nos mester sigui cumpli cu e condicionnan di Hulanda pero esey no kiermeen cu nos no por traha riba otro aspectonan pa mehora e ambiente di trabu di cada un empleado publico di pais Aruba, den caso aki di cuerpo policial.

Mi ta gradici Minister Rocco Tjon y ful su ekipo cu ta sigui busca riba solucionnan apesar di tur e retonan y limitacionnan financiero, con nos por sigui mehora e calidad di bida di nos empleadonan publico tambe. Mi ta desea boso hopi exito den e trayecto nos dilanti y spera cu nos por cumpli cu esaki pa nos cuerpo policial na tempo y cu den 6 luna nos por wak un resultado bunita akinan”.

