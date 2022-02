Reactie op uw schrijven d.d. 27 januari 2022 aan Nederlandse instanties inzake kennismaking en kansengelijkheid binnen het onderwijs

Geachte besturen,

Als de politiek verantwoordelijke bewindspersoon voor het ministerie van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport (OWCS) heb ik, enigszins onaangenaam verrast, kennisgenomen van uw gezamenlijk schrijven d.d. 27 januari 2022 (zie bijlage) gericht aan de Staatssecretaris voor Koninkrijksrelaties en Digitalisering, de commissies Koninkrijksrelaties van de Eerste en Tweede kamer en de Nederlandse minister van OCW. Dit omdat wij regelmatig, naar ik meen in goede verstandhouding, overleg met elkaar hebben omtrent de zorgpunten (hierna: de zorgpunten) met betrekking tot de staat van het onderwijs op Curaçao.

Ik kan goed inzien dat u, om u moverende redenen, heeft besloten de zorgpunten richting bovengenoemde geadresseerden schriftelijk te uiten. Dat is uw goed recht. Ik kan echter de ‘timing’, de toon van uw brief op de punten waar het mijn verantwoordelijkheid aangaat, alsmede sommige mijns inziens onterechte insinuaties daarin, niet begrijpen. Dit omdat (ondanks het feit dat er in Nederland een nieuwe regering is aangetreden) in de eerste plaats genoemde zorgpunten niet nieuw zijn, althans mij en het ministerie van OWCS genoegzaam bekend (zijn) en, voor zover binnen ons vermogen, met de nodige daadkracht worden opgepakt.

In de tweede plaats komt daar nog bij dat een en ander sinds mijn aantreden vorig jaar regelmatig ter sprake komt in ons periodiek overleg, waarbij ik als nieuwe minister van OWCS naar u toe steeds een participatieve benadering heb gehanteerd. Daarbij (konden en) kunnen alle schoolbesturen een actieve rol spelen bij de bespreking van de zorgpunten en heeft u, met respect voor ieders positie, de ruimte (gehad) om constructieve oplossingen aan te dragen, rekening houdend met de mogelijkheden en financiële positie van ons land.

In de derde plaats is het eenieder in het onderwijsveld genoegzaam bekend dat, in overeenstemming met de uitvoeringsagenda (actiepunt G.1) bij het Landspakket, dat op 2 november 2020 met Nederland is overeengekomen op grond van een onderlinge regeling, een onafhankelijke groep van onderwijsexperts uit de twee landen thans een nulmeting c.q. doorlichting uitvoert van het gehele onderwijsbestel, met inbegrip van alle publieke en particuliere partijen die betrokken zijn bij het onderwijs, inclusief de schoolbesturen. Daarbij komt, ingevolge het daarvoor door de regeringen van Nederland en Curaçao vastgestelde plan van aanpak, in ieder geval aan de orde de zorgpunten, alsook andere punten die van belang zijn voor een doelmatige en doeltreffende onderwijsbekostiging, effectief toezicht door het ministerie en de onderwijsinspectie en de samenwerking met onderwijs- en ontwikkelingsvoorzieningen in de regio, alsook met Nederland.

Overeengekomen is dat op basis van de uitkomsten van de doorlichting de nodige maatregelen zullen worden ontwikkeld en geïmplementeerd. Niemand kan ontkennen dat dit een serieus en onafhankelijk onderzoek is naar de staat van het onderwijs en wij zijn thans in afwachting van de resultaten daarvan. Gelet op de hiervoor genoemde argumenten, namelijk een structureel open en constructief overleg met uw organisaties, de bereidheid de gesignaleerde problemen gezamenlijk aan te pakken en, in dat kader, de lopende doorlichting van het gehele onderwijsbestel, gezamenlijk uitgevoerd door de onafhankelijke onderwijsinspecties van Nederland en Curaçao, kwam uw brief als een donderslag bij heldere hemel aan. Zeker omdat u kennelijk het niet waardig heeft gevonden om de minister van OWCS als de politiek verantwoordelijke bewindspersoon in cc op te nemen ten tijde van de verzending van uw brief aan meergenoemde geadresseerden.

Hoewel ik deze gang van zaken betreur moet ik u tegelijkertijd ook melden dat, voor zover mij bekend, achtereenvolgende ministers, alsmede de ministeries van OWCS en OCW, door de jaren heen een positieve en constructieve werkrelatie met elkaar hebben gehad op basis van wederzijds respect, mede gelet op het feit dat het onderwijs een autonome aangelegenheid is van Curaçao. Ik neem aan dat de nieuwe Nederlandse bewindspersonen, waaraan uw brief mede is gericht, ook genoemde uitgangspunten zullen onderschrijven. Mocht er van hun zijde niettemin behoefte bestaan om onderwerpen in relatie tot de staat van het onderwijs op Curaçao toegelicht te krijgen, dan ben ik vanzelfsprekend samen met mijn ministerie te allen tijde bereid om de nodige toelichting te geven.

Een afschrift van dit schrijven zal langs dezelfde weg als uw brief meergenoemde geadresseerden bereiken.

Hoogachtend,

Sithree van Heydoorn

Minister van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Sport

