Enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening introduceert onderzoeksvoorstel

Vandaag is de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening geïnstalleerd. Deze enquêtecommissie doet onderzoek naar de vraag hoe kan worden verklaard dat de manier waarop overheid fraude bestrijdt ertoe heeft geleid dat de overheid ernstig tekort is geschoten in de dienstverlening aan en rechtsbescherming van burgers. Om het fraudebeleid te onderzoeken, kijkt de enquêtecommissie onder andere naar de rol van de Tweede Kamer en het gebruik van discriminerende risicoprofielen.

Onderzoeksvraag

Het doel van de parlementaire enquête Fraudebeleid en Dienstverlening is inzicht te krijgen in het fraudebeleid van de overheid en daar een oordeel over te vormen. Centraal staat de manier waarop de overheid fraude bestrijdt en tekort is geschoten in de dienstverlening aan en rechtsbescherming van burgers. De enquêtecommissie onderzoekt hoe het beleid tot stand is gekomen en kijkt daarbij ook naar de praktijk van de uitvoering. Bijzondere aandacht is er voor de rol van de Tweede Kamer, het gebruik van (discriminerende) risicoprofielen en het uitwisselen van informatie en gegevens. De enquêtecommissie trekt lessen voor de toekomst. Het kompas daarbij is dat iedereen moet kunnen vertrouwen op een rechtvaardige behandeling door de overheid.

Commissievoorzitter Salima Belhaj licht de noodzaak van de enquête toe: “De Kinderopvangtoeslagaffaire heeft diepe sporen nagelaten in de levens van de slachtoffers. Ook breder in de samenleving is het vertrouwen in de overheid en rechtstaat geschaad. Het is daarom van groot belang dat de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening diepgaand onderzoekt hoe dit heeft kunnen gebeuren en lessen trekt voor de toekomst. Wij hopen daarmee een bijdrage te kunnen leveren aan herstel van vertrouwen in de overheid.”

Planning onderzoek

De commissie vordert allereerst schriftelijke inlichtingen en documenten bij betrokken organisaties en instanties en voert een uitgebreid feiten- en dossieronderzoek uit. Daarna worden besloten voorgesprekken gehouden om extra informatie in te winnen en alle bevindingen te toetsen, deze staan vanaf november 2022 gepland. Naar verwachting vinden de openbare verhoren in het voorjaar van 2023 plaats. In het najaar van 2023 wordt het onderzoeksrapport van de parlementaire enquêtecommissie aangeboden aan de Kamer.

De parlementaire enquêtecommissie bestaat uit de volgende leden:

Salima Belhaj (voorzitter, D66)

Michiel van Nispen (ondervoorzitter, SP)

Ingrid Michon-Derkzen (VVD)

René Peters (CDA)

Senna Maatough (GroenLinks)

Lammert van Raan (Partij voor de Dieren)

Farid Azarkan (DENK)

Sylvana Simons (BIJ1)

Parlementaire enquête

Een parlementaire enquête is het zwaarste onderzoeksinstrument dat de Tweede Kamer tot haar beschikking heeft als zij zelf onderzoek wil doen. Dit maakt het mogelijk om schriftelijke inlichtingen en documenten bij organisaties te vorderen en getuigen en deskundigen onder ede te horen.

De Tweede Kamer heeft op 11 februari 2021 een motie aangenomen (Kamerstuk II 2020/21, 35 510, nr. 51) waarin de Kamer uitspreekt dat een parlementaire enquête naar de dienstverlening, fraudebestrijding en handhaving bij overheidsorganisaties wenselijk is en dat de rapporten van de tijdelijke commissie Uitvoeringsorganisaties en de parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag daarbij betrokken moeten worden.

De Kamer stelde daarom op 8 juli 2021 een tijdelijke commissie in om de parlementaire enquête voor te bereiden en het onderzoeksvoorstel op te stellen. De Tweede Kamer heeft 1 februari 2022 ingestemd met het onderzoeksvoorstel en op 3 februari 2022 start de parlementaire enquêtecommissie haar onderzoek.

