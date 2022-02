Parlementaire enquête naar fraudebeleid en dienstverlening van start

De parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening is op 3 februari 2022 aan de slag gegaan. De commissie heeft haar voorzitter en ondervoorzitter gekozen en gaat onderzoeken hoe de overheid fraude bestrijdt.

Leden van de parlementaire enquêtecommissie. Vlnr: Michon-Derkzen (VVD), Van Nispen (SP), Van Raan (PvdD), Azarkan (DENK), Belhaj (D66), Maatoug (GL), Peters (CDA), Simons (Bij1).

De constituerende vergadering op donderdag 3 februari markeert de officiële start van de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening. Kamerlid Salima Belhaj (D66) is gekozen als voorzitter van de commissie. Kamerlid Michiel van Nispen wordt ondervoorzitter.

“Wij zullen als één team dit onderzoek gaan uitvoeren, los van onze politieke kleur”, sprak Belhaj tijdens de vergadering. “De onbeantwoorde vragen en het geschonden vertrouwen in de rechtsstaat als gevolg van de kinderopvangtoeslagaffaire, is voor de Tweede Kamer de reden om nu haar zwaarste instrument, een parlementaire enquête, in te zetten.”

“Ik ben er trots op met deze commissieleden de parlementaire enquête te mogen doen. Het is een bijzondere en eervolle taak, maar ook een lastige taak”, zei de voorzitter afsluitend.

Start

De commissie gaat onderzoek doen naar de dienstverlening, handhaving en fraudebestrijding bij overheidsdiensten. Daarbij kijkt de commissie wat er in de dienstverlening aan burgers is misgegaan en of burgers mogelijkheden hadden om op te komen tegen besluiten van de overheid. Om het fraudebeleid te onderzoeken, gaat de enquêtecommissie onder andere naar de rol van de Tweede Kamer en het gebruik van discriminerende risicoprofielen kijken. De Tweede Kamer stemde op dinsdag 1 februari 2022 voor het onderzoeksvoorstel om een parlementaire enquête uit te voeren naar fraudebeleid en dienstverlening.

Lees meer over de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening.

Lees ook het onderzoeksvoorstel van de tijdelijke commissie Fraudebeleid en Dienstverlening.

Leden

De parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening bestaat uit de volgende leden:

Salima Belhaj (D66), voorzitter

Michiel van Nispen (SP), ondervoorzitter

Ingrid Michon-Derkzen (VVD)

René Peters (CDA)

Senna Maatoug (GroenLinks)

Lammert van Raan (PvdD)

Farid Azarkan (Denk)

Sylvana Simons (BIJ1)

Lees meer over de Kamerleden die onderdeel zijn van de commissie.

Bekijk de uitlegvideo over de parlementaire enquêtecommissie Fraudebeleid en Dienstverlening:

