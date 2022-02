PROME MINISTER EVELYN WEVER – CROES TA LAMENTA CU OPOSICION TA BAGATELISA MINISTERIONAN DI BALOR CARDINAL PA FUTURO DI ARUBA

ORANJESTAD – Siman pasa durante di tratamento di Landsverordening instelling ministeries (LIM) den Parlamento, Prome Minister Evelyn Wever – Croes a duna splicacion amplio di con e LIM ta funciona na Aruba y tambe importancia di Ministerionan. Premier Wever – Croes ta lamenta cu miembronan di Parlamento den oposicion continuamente ta haci chercha di reparticion di Ministerionan y plama insinuacionnan eroneo pa loke ta nivel di responsabilidad di cierto Ministerionan

Segun oposicion, Partido Raiz lo a haya Ministerionan cu no ta importante y no ta relevante.

Oponentenan politico a referi cu e esakinan ta solamente ‘6%’ di responsabilidad. Premier Wever – Croes ta cuestiona con opositornan ta midi responsabilidad den porcentahe y ta splica cu si haci esaki a traves di e placa, e calculacion no ta corecto.

MINISTER GEOFFREY WEVER

Minister Geoffrey Wever ta encarga cu entre otro Asuntonan Economico, pa cual Prome Minister ta splica: ‘E yabi pa exito pa Aruba sali for di e pandemia ta den man di nos desaroyo economico. Si no logra desaroya nos economia, nos no ta sali afo. Pues no por bagatelisa esaki y bisa cu e Minister encarga no tin nada di haci.’

Hunto cu Asuntonan Economico a acopla Desaroyo Sostenibel. E Minister ta encarga pa percura cu e desaroyo cu ta bay mira, ta balansa y tin balor halto pero cu impacto mas abou (high value, low impact).

Comunicacion tambe ta den e Ministerio cu Minister Wever ta encarga cu ne, pa cual ta cuestiona oposicion cu no ta haya cu un bon sistema di internet na Aruba y cu ta haci nos competitivo ta importante.

MINISTER URSELL ARENDS

Otro Ministerio cu oposicion ta considera cu no ta importante den e caso aki ta cay bou di maneho di Minister Ursell Arends, y ta trata transporte. Prome Minister ta expresa cu mester para keto na e tema di transporte, no solamente aviacion cu ta trece nos turistanan y ta nos pilar economico, pero tambe transporte publico mester haya atencion. ‘Nos ta conoci como un Pais cu no tin nos transporte publico bon regla y nos tin cu bay regle bon.’

Prome Minister a sigui splica: ‘Minister Arends tin tambe e cartera di Naturalesa y nos mester ta honesto y admiti cu nos tur cu a carga e cartera di naturalesa a faya cu esaki. E cartera ta asina grandi y ta implica hopi complicacion cu naturalesa y medio ambiente y no tur ora el a haya e atencion cu e mester a haya.’

Minister President a maneha e cartera encarga cu naturalesa y medio ambiente pa mas o menos 8 luna prome cu eleccion 2021 y e conclusion cu a saca ta, cu no por lage keda colga mas sin dune atencion.

Minister Arends kende ta encarga tambe cu cuido di grandinan. E grupo aki ta birando mas grandi (vergrijzing) y mester tene cuenta cu nan a wordo hopi afecta durante di pandemia. E enfoke no ta solamente riba salud/cuido medico di nos grandinan (cual ta sigui cu ne) pero aworaki lo pone mas atencion na e bienestar y progreso di nos grandinan.

Integridad ta e otro cartera cu oposicion a cuestiona. Prome Minister a splica cu integridad a wordo poni halto riba agenda pa hendenan bin dilanti y papia di dje. Na 2017 a dicidi pa pone como un cargo extra banda di e trabounan cu Prome Minister ta encarga cu ne. Na eleccion 2021 durante negociacion di acuerdo di gobernacion, a dicidi di pasa esaki pa Vice Premier, Ursell Arends ta encarga awor cu e maneho y tin cu percura pa bin cu leynan pa garantisa integridad, fortifica e departamento (bureau integriteit) y percura cu tin e instancianan cu ta acapara tur esey.

Por ultimo Prome Minister Wever – Croes a enfatisa cu tur e temanan/ministerionan menciona ta importante y di esakinan e tres temanan cu mester extra atencion ta: naturalesa, nos grandinan y integridad. Pesey e ta hopi lamentabel ora cu ta tende expresionnan di oposicion cu ta categorisa e temanan aki como importancia abou.

‘Den nomber di Gobierno di Aruba, no ta comparti posicion di Parlamentarionan di AVP cu ta bagatelisa y chercha di nos grandinan. Pa nos, nos grandinan ta un tesoro y ta danki na nan cu nos por biba den e pais aki cu nos yiunan y nan yiunan por sigui biba den dje. Pesey tine ankra den e LIM, como un area di maneho cu mester haya atencion hopi specifico’, Prome Minister a termina bisando.

