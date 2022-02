Notisia di polis di djabièrnè 4 di febrüari te ku djaluna 7 di febrüari 2022/Politieberichten van vrijdag 4 februari tot en met maandag 7 februari 2022

Notisia di polis di djabièrnè 4 di febrüari te ku djaluna 7 di febrüari 2022

Aksidente den Kaya Grandi

Riba djadumingu 6 di febrüari un aksidente a tuma lugá den kaya prinsipal, Kaya Grandi. Un outo a dal patras di un otro outo. Ambulans a transportá shofùr di e outo ku tabata dilanti pa hospital pa tratamentu médiko. Su yu di 13 aña ku tabata pasahero den e outo a bai hospital kuné.

Tiroteo ta kondusí na persekushon

Alrededor di algu pa 4 or di mardugá di djasabra 5 di febrüari sentral di polis a risibí notifikashon di un kaso di tiramentu. Na e sitio na Lagun kaminda sa hasi fiesta ilegal probablemente mester tabatin problema entre algun persona. Un bringamentu a surgi na e sitio durante kua un persona a saka arma di kandela i a lòs tiru. No tabatin niun herido.

Na momentu ku patruya tabata bayendo na e sitio nan a topa un vehíkulo ku tabata biniendo ku spit haltu for di e sitio. Patruya a trata na par’e pero el a siguí kore i aki a start un persekushon. E vehíkulo a aksidentá na altura di Kaya Amérika i aki e shofùr a bolbe purba kore bai. Pero patruya a logra detené e shofùr.

Riba djasabra, 5 di febrüari a tene un entrada hudisial na un akomodashon turístiko situá na Kaya L.D. Gerharts. Esaki a sosodé en konekshon ku e sospechoso di inisial S.C.C.d.l.M. di 26 aña di edat ku na promé instante a detené na Kaya Amérika pa no kumpli ku òrdu di polis despues di e persekushon di mardugá di djasabra 5 di febrüari. Despues di su detenshon a listra e sospechoso su outo. Aki a bin topa un kantidat di droga (ku ta violashon di Lei di Opio BES) i a agregá e echo kastigabel pa lei aki na e kousa di su detenshon. Esaki a kondusí tambe na un entrada hudisial kaminda a konfiská un kantidat di droga. Algu mas lat a detené un hòmber di inisial R.H.G.A. di 21 aña di edat den e kaso di tiroteo aki en konekshon ku violashon di Lei di Arma BES. Un mucha hòmber di inisial H.M.N. di 17 aña di edat tambe a entregá su mes en konekshon ku e kaso di tiroteo aki i a detené pa violashon di Lei di Arma BES. Investigashon den e kaso ta andando.

Polis ta mantené órden públiko den sentro di siudat

Den oranan atardi di djadumingu 6 di febrüari, kuminsando for di alrededor di 6 or, a tene un akshon den Centrumgebied i Kaya Kòrsou. Esaki pa motibu di aglomerashon di bròmer i outo i butamentu di ‘fever’ ku tabata tumando lugá último tempu riba e kayanan menshoná.

Durante di e akshon a kontrolá vários vehíkulo riba dokumentunan bálido. A hiba un ‘quad’ i un skuter warda komo ku e shofùrnan no tabatin reibeweis ni papel di seguro huntu ku nan. Nan por buska nan vehíkulo na warda ku prueba bálido di e dokumentunan menshoná.

E akshon a kana trankil i alrededor 10 or di anochi a habri tur kaya bek pa tráfiko por a siguí tuma lugá.

Kiebro den negoshi

Riba djabièrnè 4 di febrüari a drenta kiebro den un negoshi situá na Bulevar Gobernador Debrot. Entre djaweps 3 di febrüari i djabièrnè 4 di febrüari, deskonosínan a kibra un porta den banda pa drenta i a bai ku entre otro kámara, vários brel, hüs di telefòn, sapatu di bich, joya i sèn kèsh. Ta investigando e kaso.

Kiebro den kas na Kaya Tre

Den oranan di mainta riba djabièrnè a drenta keho di kiebro den un kas situá na Kaya Tre. Entre djaweps 3 di febrüari i djabièrnè 4 di febrüari deskonosínan a kibra drenta e kas i bai ku entre otro un lèptòp, ‘airpods’ i un tas di lomba pretu. E kaso ta bou di investigashon.

Outo pa basta dia stashoná na sitio públiko

Ya pa basta luna tin un outo sin vigilansia stashoná na Kaya Pauwnee den e bario di Hato. Ta trata di un Hyundai Elantra kolo blou skur, numerá B-9465. Polis ta hasi un supliká na doño di e outo pa kit’e for di e sitio. Segun lei no ta permití pa laga vehíkulo stashoná sin vigilansia na un sitio públiko. Si no kumpli ku e supliká aki, e gastunan pa laga Selibon kita e outo ta bai pa e doño di e outo i lo laga ‘crush’ e outo.

Bo a mira algu sospechoso? Yama 717 8000 òf e liña di tep anónimo 717 7251.

Politieberichten van vrijdag 4 februari tot en met maandag 7 februari 2022

Aanrijding Kaya Grandi

Op zondag 6 februari vond een aanrijding plaats in de hoofdstraat van de Kaya Grandi. Een auto reed achter op een andere auto aan. De bestuurder van de auto die werd aangereden werd naar het ziekenhuis gebracht voor medische behandeling. Haar 13-jarige zoon ,die bijrijder was, ging ook mee naar het ziekenhuis.

Schietpartij leidt tot achtervolging

Omstreeks 4 uur op zaterdag 5 februari, kreeg de politiecentrale melding van een schietpartij. Waarschijnlijk was er een probleem tussen enkele personen bij een locatie in Lagun waar illegale feesten werd gehouden. Er ontstond een vechtpartij waarbij iemand een vuurwapen tevoorschijn haalde en schoten loste. Er raakte niemand gewond. Op het moment dat de patrouille onderweg naar de locatie was, reden ze een auto tegemoet die met hoge snelheid vanaf de locatie kwam. De patrouille probeerde de auto te stoppen, maar deze reed door waarop de politie de achtervolging inzette. Ter hoogte van de Kaya Amerika was de auto betrokken in een eenzijdige aanrijding, waarna de bestuurder alsnog probeerde door te rijden. Maar hij werd gestopt en aangehouden.

Op zaterdag 5 februari vond er een huiszoeking plaats in een toeristische accommodatie aan de Kaya L.D. Gerharts in verband met de aanhouding van de 26-jarige verdachte met initialen S.C.C.d.l.M. De verdachte werd in eerste instantie op de Kaya Amerika aangehouden voor het geen gehoor geven aan vorderingen van de politie na de achtervolging in de nachtelijke uren op zaterdag 5 februari. Na zijn aanhouding werd zijn auto doorzocht. Hier werd een hoeveelheid drugs aangetroffen (overtreding van de Opiumwet BES) en werd dit strafbare feit toegevoegd aan de reden van zijn aanhouding. Dit was aanleiding voor de huiszoeking waar een hoeveelheid drugs in beslag werd genomen. Iets later werd een 21-jarige man met initialen R.H.G.A. aangehouden wegens overtreding van de Vuurwapenwet BES. Een 17-jarige jongeman met initialen H.M.N. kwam zichzelf melden bij de politie en werd aangehouden wegens overtreding van de Vuurwapenwet BES. Onderzoek in deze zaak loopt.

Politie handhaaft openbare orde in het centrum

Op zondag 6 februari werd in de middaguren, rond 18:00 uur, een actie gehouden in het Centrumgebied en de Kaya Kòrsou om te controleren op samenscholingen van feverende motoren en auto’s die op de genoemde straten de afgelopen periode voor overlast zorgden

Tijdens de actie werden verschillende motorvoertuigen gecontroleerd op geldige documenten. Een quad en een scooter werden naar de wacht gebracht doordat de bestuurders geen geldig rijbewijs en geen geldig verzekeringsbewijs konden tonen. De eigenaren kunnen hun voertuigen ophalen bij vertoon van de geldige documenten. Een auto die op de berm geparkeerd stond werd door de takelwagen weggetakeld.

De actie verliep rustig en omstreeks 22:00 uur werden alle straten weer vrijgegeven en kon het verkeer weer door.

Inbraak bedrijf

Op vrijdag 4 februari aangifte gedaan van inbraak in een winkel aan de Bulevar Gobernador Nicolaas Debrot. Tussen donderdag 3 februari en vrijdag 4 februari, hebben onbekenden een zijdeur vernield om binnen te komen en hebben onder andere camera’s, brillen, telefoonhoesjes, strandschoenen, sieraden en contant geld meegenomen. De zaak wordt onderzocht.

Inbraak woning aan de Kaya Tre

In de ochtenduren op vrijdag 4 februari werd aangifte gedaan van inbraak in een woning aan de Kaya Tre. Onbekenden hebben tussen donderdag 3 februari en vrijdag 4 februari ingebroken en hebben onder andere een laptop, airpods en een zwarte rugtas meegenomen. De zaak wordt onderzocht.

Auto onbeheerd op de openbare plaats

Op de Kaya Pauwnee in de wijk Hato staat al maanden een auto onbeheerd. Het betreft een donker blauwe Hyundai Elantra met kentekennummer B-9465. De politie verzoekt de eigenaar om de auto van de locatie te verwijderen. Volgens de wet is het niet toegestaan een voertuig onbeheerd achter te laten op een openbare plek. Wordt niet aan dit verzoek voldaan, worden de kosten voor het laten verwijderen door Selibon aan de eigenaar doorberekend en wordt de auto ‘gecrushed’.

Heeft u iets verdachts gezien? Bel 911 of 717 8000 of de anonieme tip lijn 717 7251.

