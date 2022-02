Prome Minister Evelyn Wever-Croes:

PROME MINISTER TA REUNI CU OMBUDSMAN DI HULANDA

Pronto Aruba lo tin su propio instituto di Ombudsman

Dialuna 7 di februari, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a reuni cu Ombudsman di Hulanda señor Reinier van Zutphen. Regularmente señor van Zutphen ta bin Aruba pa papia riba diferente tema cu ta di importancia pa un ombudsman.

Ta di lamenta cu Aruba no tin un ombudsman ainda pero ta casi na final di e proceso pa Aruba tambe haya su ombudsman. Ya caba di basta aña a papia riba e tema aki pero no a logra. Pero den periodo di Gabinete Wever-Croes I si a logra pa bin cu e ley di ombudsman, cu a pasa caba. Tambe Gobierno a purba di ancr’e den constitucion pero esey no a logra prome cu cambio di Gobierno. Aworaki nos ta spera cu Parlamento por finalisa e tratamento di e ley pa asina nos por ancra e ley di ombudsman den nos constitucion.

Si logra esaki, Aruba lo tin un ombudsman ancra den consitucion cual ta algo hopi importante. Si no logra ancr’e den constitucion lo sigui cu e ley toch y lo busca un ombudsman y e ora e por cuminsa haci su trabou. Ta bira tempo pa Aruba cu ta e unico pais den reino cu no tin su ombudsman, pa haya un.

Un ombudsman ta undefensor di pueblo. E ta un instituto caminda cu ciudadanonan por yega cu pregunta y cu keho riba con nan a wordo trata, riba cosnan cu nan ta sinti cu no ta bay bon. Claro semper e ciudadano por bay corte pa busca su derecho pero caminda e no por bay corte, e por yega na e ombudsman cu ta e defensor di pueblo cu lo scuche y haci un investigacion y duna Gobierno conseho riba e caso specifico of un grupo di casonan similar.

“Desde mi presupuesto nos ta presupuesta e sumanan pa bin cu e ombudsman, kiermeen esey ta regla pero e ombudsman ta un instituto cu ta bira independiente, los di politiek, e no ta cay bou di Gobierno. Parlamento ta esun encarga pa bin cu e ley, haci e reclutamento y seleccion pa nos haya nos ombudsman y asina nos tin nos instituto. Ohala cu pronto nos ta asina leu, Prome Minister a duna di conoce.

Prome Minister a expresa cu semper ta un placer pa combersa cu Ombudsman di Hulanda riba diferente tema cu nan tin bista riba dje pa cu Aruba. “Nos tabata tin un hopi bon reunion. Nos Gobierno semper a percura pa tin un bon relacion cu e instituto di ombudsman na Hulanda y mi tin tur confiansa cu e aña aki si nos ta logra tin un ombudsman na Aruba tambe”, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a remarca.

Share on: WhatsApp

KOMPARTI E NOTISIA AKI VIA / Share the news Facebook

WhatsApp

Telegram

More

Reddit

Tumblr



Pinterest

Pocket



Skype