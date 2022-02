Prome Minister Evelyn Wever-Croes:

CAMBIO DI LEY DI OVERBRUGGINGSTOELAGE NO TA COSTA MAS PLACA

Overbruggingstoelage ta 80% di salario y pa un periodo di 12 luna despues di cambio di un Gobierno of Parlamento

Un tema cu a wordo treci dilanti durante e reunion den Parlamento diahuebs ultimo na unda cu e e ley di Landsverordening Instelling Ministerie, LIM akeda aproba, ta tocante e cambio di ley di overbruggingstoelage. Prome Minister Evelyn Wever-Croes a splica esaki den mas di un occasion y a bolbe splica den Parlamento. Overbruggingstoelage ta un derecho di parlamentario y ministernan despues di cambio di un Gobierno of Parlamento pa un periodo di 12 luna y 80% di su salario.

Prome Minister a indica cu e cambio aki ta un cambio den anticipacion di cambio di ley. Esaki, Prome Minister a duna di conoce cu ta algo totalmente legitimo y ta algo cu por y ta pasa bou di tur gobierno.

Prome Minister a enfatisa cu un regla basico di esaki ta cu por anticipa riba cambio di ley solamente si e ta na beneficio di e ciudadano. Y esaki ta e manera cu e cambio di ley di overbruggingstoelage a bay tambe.

Prome Minsiter a splica cu manera e ta awo, e overbruggingstoelage no ta na beneficio di e parlamentario. Ora un Parlamento cambia na fin di luna, lo no tin problema. Un ehempel di esaki cu Prome Minister a duna ta si un parlamentario baha dia 29 di october, e lo cobra su overbruggingstoelage dia 1 di november. E ta ‘sluit aan’ na su salario.

Si un Parlamentario baha dia 1 di october, e lo mester warda te dia 1 di november pa su overbruggingstoelage cuminsa core. Esaki ta un gab di un luna. Esaki, Prome Minister a splica, ta un omision den e ley.

Pa cua motibo, na juli aña 2021, Gobierno a tuma e decision pa cambia e ley y elimina e omision. Overbruggingstoelage, ta un brug cu ta conecta un punto pa otro. E regla cu tawata tin, no ta un brug sino mas bien e ta tira e parlamentario den awa pa un luna sin entrada anto despues ta bin e brug pa un aña. “E no tawata un areglo cu e espirito di ley cu e ta stipula. E fecha a wordo hala mas padilanti pa e cuminsa core mesora cu nan sali for di Parlamento pa no tin gab”.

Prome Minister a enfatisa cu ta solamente e fecha a hala. E suma ta keda mescos, esta 80% di e salario y e periodo tambe ta keda mescos, esta 12 luna. Kiermeen e ta cuminsa paga mas tempran, y e ta caba mas tempran tambe.

Aruba a paga hopi Overbruggingstoelage den pasado. E mesun parlamentario cu a haci e pregunta, Marisol Lopez-Tromp a haya varios overbruggingstoelage. Y awo na juni a paga e parlamentarionan cu a sali, Marlon Sneek, Jennifer Arends, Robert Candelaria y Ricardo Croes. Nan a haya nan overbruggingstoelage mesora despues cu nan a baha. Y no a y no lo haya ni un cen extra pasobra overbruggingstoelage ta 80% di nan salario pa un periodo di 12 luna.

“Gabinete Wever-Croes ta un gobierno drechi cu ta traha den bienestar di comunidad. Y ora cu un parlamentario tin derecho riba algo, sea di oposicion of no, e mester haya loke e tin derecho riba dje. Esaki ta e espirito di e ley di overbruggings. Anticipando riba cambio di ley, no ta prome biaha esaki a pasa y lo no ta e ultimo biaha cu esaki lo pasa tampoco, semper cu e ta na bienestar di nos comunidad”, Prome Minister Evelyn Wever-Croes a duna di conoce.

