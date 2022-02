Curacao Restaurants Association (CRA) op bezoek bij  Stichting Belasting Accountants Bureau (SBAB) / ‘Curaçao Restaurants Association’ (CRA) a bai di bishita serka ‘Stichting Belasting Accountants Bureau’ (SBAB).

Curacao Restaurants Association (CRA) op bezoek bij Stichting Belasting Accountants Bureau (SBAB)

Afgelopen Dinsdag 8 Februari heeft de CRA een beleefdheidsbezoek gebracht in kader van het Waarneming ter plaatse project Horeca 2022 (WTP) die van start is gegaan vanaf 26 Januari 2022. Een WTP is een directe waarneming van bedrijfshandelingen bij een belastingplichtige met als doel opgestructureerde wijze feiten te verzamelen, die op heden betrekking hebben. Een WTP is geen boekenonderzoek en tijdens een WTP worden er dus geen belastingaangiften gecontroleerd.

Tot slot is van gedachten gewisseld tuseen de desbetreffende medewerkers van de SBAB en de CRA. Voor de duidelijkheid zal de CRA aan hun leden hierover informatie verschaffen over de procedures van de WTP en de verwachtingen van de SBAB.

CRA bedankt de Stichting Belasting Accountants Bureau (BAB) voor hun gastvrijheid en voor de toekomstige samenwerking.

——————————————————————————————————————————————————————————————–

‘Curaçao Restaurants Association’ (CRA) a bai di bishita serka ‘Stichting Belasting Accountants Bureau’ (SBAB).

Djaluna ku a pasa, 7 di febrüari, CRA tabatin un bishita di kortesia den e kader di ‘Waarneming ter Plaatse Project Horeca 2022’ (WTP) ku kuminsá for di 26 di janüari 2022. WTP ta un projekto ku ta bai opservá e operashon komersialnan ku e ophetivo di akomula hechonan, ku ta relashoná ku presente. Un WTP no ta pa kontrolá si ta buk e pagonan, ni no ta bai kontrolá nada di belasting. Finalmente tabatin interkambio di punto di bista entre SBAB i CRA. Pa miho klaridat, CRA lo manda tur informashon pa nan miembronan e prosedura di WTP i kiko ta e ekspektativanan di SBAB.

CRA kier a yama SBAB danki pa na hospitalidat i pa koperashonnan den futuro.

